Pampanga naglatag ng border control checkpoints

MAYNILA — Simula ngayong Martes ay nagpatupad ang Pampanga ng mas mahigpit na border control points para masawata ang pagdaloy ng tao sa gitna ng sumisirit na COVID-19 sa Pilipinas, partikular na sa National Capital Region.

Mabusisi at istrikto ang paghahanap ng mga papeles at dokumento, maging ng travel authority at certificates para sa lahat ng motorista na papasok sa lalawigan ng Pampanga.

"Kaninang midnight naglagay tayo ng border control sa mga boundaries po natin nung mga nasabing bayan po," ani Police Col. Jean Fajardo, provincial director ng Pampanga police.

Bukod San Fernando, may control points din sa Candaba, Apalit, San Simon, San Luis, at mga tollgate na galing Maynila tulad ng Clark, Mexico at San Simon.

Maghihigpit sa mga nanggaling mula sa mga lugar na binalik sa modified enhanced community quarantine, partikular 'yung mga unauthorized persons outside of residence.

Papayagan namang makabiyahe at makapasok ng Pampanga ang mga APORs (authorized persons outside of residence), essential workers at frontliners basta may proof of identification, company ID at certificate of employment.

Para sa mga magpapagamot o emergency cases, kailangang may written appointment sa ospital o doktor.

Ang mga walang maipapakitang katibayan, hindi papayagang makapasok ng Pampanga.