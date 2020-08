Pag-print ng modules apektado ng MECQ: teachers' groups

MAYNILA — Ramdam na ng mga guro ang epekto ng pagsasailalim ng Metro Manila at ilang karatig-lalawigan sa modified enhanced community quarantine (MECQ), sa kanilang paghahanda para sa darating na pasukan.

Bago ibalik ang MECQ, nagpupunta sa internet cafe si Cleofe Porazo — isang guro sa Quezon City — para gumawa ng module para sa mga estudyante niyang Grade 1.

Pero dahil muling naghigpit, sa kaniyang smartphone na lang gumagawa ng module si Porazo habang nasa bahay.

"Kailangan namin ng laptop," ani Porazo sa panayam ng ABS-CBN News.

Ayon sa mga grupong Alliance of Concerned Teachers (ACT) at Teachers' Dignity Coalition (TDC), naantala ng 2 linggong MECQ ang paggawa at pag-print ng mga module na gagamitin ng mga estudyante sa pagsisimula ng klase sa Agosto 24.

"Walang malinaw na paraan kung paano ang printing modules," ani ACT Secretary General Raymond Basilio.

"Unfortunately, wala pang modules and it will take time bago sila matapos o ma-finalize. Ang pinakamalaking issue ay ang production," sabi naman ni TDC Chairperson Benjo Basas.

"Mabibitin talaga tayo lalo na sa mga MECQ area," dagdag niya.

Hiling ng ACT na maglabas ng polisiya ang DepEd para tugunan ang mga suliranin sa paggawa ng modules habang iminungkahi naman ng TDC na iurong ang petsa ng school opening.

Tiwala naman ang ilang school official na handa sila sa pagbubukas ng klase sa Agosto 24.

Ayon kay Edwin Abengoza, principal ng Jose Maria Panganiban Senior High School sa Quezon City, handa silang i-print ang modules sakaling hindi matulungan ng central office at field units ng Department of Education.

"Even if they're not going to reproduce the modules, we are ready to reproduce modules for the first week and second week," ani Abengoza.

Problemado naman ang ilang guro dahil wala silang gadgets na maaaring magamit sa pagtuturo sa pasukan.

Isa rito si Meredith Ambida, isang guro sa Caloocan na nangangailangan ng laptop.

Pero dahil kapos sa budget, baka cellphone na lang ang kaniyang mabili.

Sinabi ngayong Martes ng DepEd na hindi naman kailangang bumili ng mga guro at estudyante ng gadget dahil maaaring pahiramin ang mga ito ng school heads.

Pero may ilang paaralang walang kakayahang magpahiram ng gadgets, tulad ng pinapasukan ni Ambida.

Sinubukan ng ABS-CBN News na kunin ang panig ng DepEd pero hindi pa nagbibigay ng pahayag ang mga opisyal ng ahensiya.

Naghahanda na rin ang ahensiya para sa dry run ng distance learning na nakakasa sa Agosto 10.