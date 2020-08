'Not char': Hontiveros pinasisilip ang shoot-to-kill tweet na 'banta' sa kaniya

MAYNILA - Pinasisilip ni Sen. Risa Hontiveros ang pagbabanta umano sa kaniya ng isang netizen sa Twitter, kasabay ng umano'y "shoot to kill" order na ipinost ng isang kawani ng Quezon City local government sa social media.

My lawyers are looking into this.Not char.



Di ako naduduwag sa mga threats.Nasanay na since I’ve been critical of this government.Pero di natin palalampasin ang mga ganito kasi nasasanay lang.



We have to put a stop to this language & culture of violence.https://t.co/YKWeHvToqD — risa hontiveros (@risahontiveros) August 4, 2020

Sa isang tweet, sinabi ni Hontiveros na pinasisilip na niya sa kaniyang mga abogado ang isang tweet kung saan sinabi ng naturang netizen na dapat unahin si Hontiveros sa "shoot-to-kill" order.

"Diosko, Mayor Joy shoot to discipline din. Unahin si @risahontiveros, char," ayon sa post na nakuhanan ng screenshot.

Paliwanag ng mambabatas, "nasasanay" na raw ang mga netizen na gumawa ng ganitong mga pagbabanta.

"My lawyers are looking into this. Not char," aniya, bilang sagot sa tweet patungkol umano sa kaniya.

Dagdag niya: "Di ako naduduwag sa mga threats. Nasanay na since I’ve been critical of this government. Pero di natin palalampasin ang mga ganito kasi nasasanay lang."

Ani Hontiveros, dapat mapigilan ang kultura ng dahas.

"We have to put a stop to this language & culture of violence," aniya.

Maaalala na noong Lunes, nag-post si Quezon City disciplinary task force head Rannie Ludovica sa Facebook na nagsasabi na dapat patayin ang mga lumalabag sa modified enhanced community quarantine (MECQ) sa siyudad.

Nilinaw naman kalaunan ni Ludovica na hindi naman daw opisyal na polisiya ang naging pahayag.

Umarangkada na ang MECQ sa Metro Manila - na sakop ang Quezon City - ngayong Martes, kasabay ng apela ng mga frontliner na higpitan ang lockdown kasabay ng pagsirit ng mga kaso ng coronavirus disease 2019 (COVID-19) sa rehiyon, ang episentro ng virus.