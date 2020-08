Naabutan ng modified ECQ: Mga pasaherong pa-probinisya sana naipit sa NAIA

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Naipit sa Ninoy Aquino International Airport ang ilang pasaherong pa-probinsiya na sana matapos maabutan ng modified enhanced commuity quarantine sa Kamaynilaan.

Kanselado na kasi ang mga domestic flight ngayong ipinatupad na ang mas mahigpit na lockdown measure.

Alas-6 ng umaga dapat ngayong Martes ang flight ng Laguna resident na si Reggie Corda pa-Negros Occidental pero huli na nang malaman niyang kanselado ang lahat ng domestic flights.

Nagparebook si Corda pero ang flight niya, sa Setyembre 1 pa at hindi na siya makabalik ng Laguna.

““Unexpected na kami sa mangyayari. Ito ako magkano na lang natitira sa pera ko 700. Hindi na abutin ng isang buwan… wala na ako trabaho naki-usap lang ako magstay dun sa nakitira ako sa kaibigan ko gipit din sila,” ani Corda.

Kasama rin sa mga na-stranded si Gina Balos, na naglatag na ng kama sa departure area ng NAIA Terminal 3. Ito na ang ika-5 beses na nakansela ang kaniyang flight.

Wala na silang mauuwian buhat ng nawalan sila ng trabaho at hindi na makabayad ng renta.

"Wala na kaming pera wala na kaming muuwian limang buwan di na kami makabayad, may buntis pa kami ka-buwanan na yan sigurado manganganak yan dito pag di kami matulungan…. Nanghihingi kami ng tulong na stranded kami hindi naman namin ito sinasadya" ani Balos.

Nasa mahigit 100 ang stranded sa NAIA Terminal 3, habang nasa 20 naman ang naipit sa NAIA Terminal 2.

Aasikasuhin naman daw ng Manila International Airport Authority ang mga stranded na pasahero na nasa loob ng terminal.

Pero hindi na sila magpapapasok ng panibagong mga pasahero ng domestic flights habang naka-MECQ pa ang Metro Manila.

“It’s a challenge… Wala na tayong magagawa dun, We just have to accommodate them, hopefully we make them comfortable. Pero hindi na tayo nagpapapasok ng bagong pasahero sa both terminal 2 and terminal 3 kasi wala rin tayong flights,” ani MIAA General Manager Ed Monreal.

Pag-aaralan naman ng IATF kung manghihingi sila ng exemption sa mga stranded na pasahero ngayong may MECQ; kasama na rito ang 800 stranded pa rin na nasa Philippine Army Gym.

"Ang main idea natin sa MECQ, limited na muna ang movements so kung tayo ay basta basta hihiling sa exemptions medyo magva-violate naman tayo.. Ito ay isa sa kino-konsidera syempre ang huling say niyan ay nasa receiving LGU pa rin,” ani Transportation Assistant Sec. Eymard Eje.

Payo ng Department of Transportation na huwag na munang tumuloy sa mga paliparan o pantalan. -- Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News