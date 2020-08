Ludovica, handa sakaling patawan ng parusa sa bantang 'shoot-to-kill'

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Handang panagutan ni Quezon City Task Force Disiplina head Rannie Ludovica ang anumang parusang maaring ipataw sa kaniya matapos na magbitiw ng pahayag sa social media ng bantang “shoot-to-kill” sa mga lalabag sa modified enhanced community quarantine sa lungsod.

“Tatanggapin ko kung anumang parusa sa nagawa kong statement. Pero alam naman dito sa lugar namin, siguro kamay na bakal talaga ang kailangang gawin dahil sa loob ng 5 buwan, puro pakiusap, wala namang nangyayari. Ngayon, back to zero ulit,” pahayag ni Ludovica sa panayam sa ABS-CBN TeleRadyo Martes ng umaga.

Umani ng batikos ang binitawang pahayag ni Ludovico sa kaniyang personal na Facebook page.

Pero paliwanag niya na “damdamin ho yan ng pagod na frontliner” at ni kailanman ay hindi naging polisiya ng pamahalaang lokal ang nasabing “shoot-to-kill” order.

“Out of frustration ko na lang siguro at napagod na rin siguro ako kasi 5 months na ho naming ginagawa na nakikiusap sa mga tao na sumunod at magkaroon ng disiplina dahil ang COVID po ay pagsunod lang sa disiplina ang magiging solusyon dito,” sabi niya.

Pagkadismaya aniya ang nagtulak sa kaniya para maglabas ng saloobin sa social media, lalo pa’t dumarami ang kaso ng COVID-19 dahil sa kawalan ng disiplna ng mga tao.

“Hindi po policy ni Mayor Joy [Belmonte] at never magiging policy ni Mayor Joy ito,” sabi niya.

Paliwanag niya na tila wala nang takot ang mga tao sa COVID at maging sa batas.

Sa katunayan, halos nasa 7,000 katao na ang kanilang nahuling lumalabag sa ipinatutupad na lockdown at health protocols.

“Itong July 1st to July 30, 4,000 na nahuhuli namin. In-iinquest na nga ho namin. Wala pa rin kadala-dala ang mga tao,” saad niya.

Nakapag-usap na rin aniya sila ni Belmonte at humingi na rin siya ng tawad sa alkalde matapos makaladkad sa isyu ang pamahalaang lokal.

“Nag-aapologize po ako doon sa mga nasaktan. Pero kung kayo ay tagarito sa amin, nakikita n’yo kung gaano walang kadisiplina ang mga tao, wala nang kinakatakutan. Siguro naiintindihan ako ng taga-rito sa amin,” banggit niya.

“Inuulit ko, hindi ho policy yan, ‘di ho mangyayari at hindi ho pwedeng gawin.”

Humingi rin siya ng tulong sa lahat ng lokal na opisyal ng barangay na huwag i-asa ang pagdisiplina sa kanila at gampanan din ang kanilang trabaho nila.