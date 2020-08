Larawan ng batang may leukemia, ginamit sa online scam

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Isang babae ang gumamit sa larawan ng 12-anyos na batang may leukemia sa Roxas City para makapanloko umano sa mga kaibigan sa social media.

Sa programang Lingkod Kapamilya sa ABS-CBN TeleRadyo, ikinuwento ngayong Martes ni “Lorna” kung paano sila na-scam ng itinuri nilang kaibigan at kaklase sa elementarya.

“Nanghingi siya ng tulong sa batchmate namin nung elementary. May cancer daw po anak niya, nagpapa-chemo. Wala na daw siyang pera. Naubos na daw po ipon niyang pag-oOFW dahil dun sa sakit ng anak niya,” kuwento ni Lorna.

Sabi ni Lorna, nagpanggap ang kanilang kaibigan noong elementary na ito ang ina ni Chinchin Armas, isang batang may leukemia, para makapanghingi ng pinansiyal na tulong mula sa kanilang batchmates.

Si ChinChin ay may acute myeloid leukemia o isang uri ng blood cancer. Nakilala ang bata dahil sa pagpupursige nitong mag-pinta at maibenta ang mga obra bilang pandagdag sa gastusin sa kaniyang pagpapagamot.

Ayon kay Lorna, mismong sa group chat ng kanilang batchmate dumeretso ang scammer para makahingi ng donasyon.

“Hindi naman po ako nag doubt kasi kaklase, kaibigan nung elementary. Nagbigay po ako kaagad. Hindi na ako nag-imbestiga kasi buhay na po ang pinag-uusapan,” sabi ni Lorna.

Bagama’t handa naman silang tumulong lahat, isang batchmate nila ang nag-imbestiga. Napag-alaman na nagpapanggap lamang pala ang kanilang kaibigan.

Nag-search din si Lorna sa Facebook at doon ay nakipag-ugnayan siya sa tunay na ina ni Chinchin na si Quila Oro para ipaalam na may ibang gumagamit ng larawan ng anak para makahingi ng tulong.

Paliwanag naman ni Victor Lorenzo, chief ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division, posible ring na-hack ang account ng kanilang kaibigan ng kung sinuman ang nasa likod ng panloloko.

“Usually, pag may na-compromise na FB account, magme-message yan doon sa mga friends sa FB at humihingi ng tulong. Nangyayari yan. Kaya 'pag ang publiko, may na receive kayo supposedly from your friend na humihingi ng tulong, dapat ang mindset natin dyan, isipin kagad natin na scam yun,” sabi ni Lorenzo.

Sunod umanong dapat gawin kung nais na tumulong ay mag-validate.

“Kaya lang yung desire nating tumulong nangingibabaw kaya may nabibiktima,” sabi niya.

Giit naman ni Lorna na sa kabila ng pagdududa, maging ang mga kapatid ng kanilang kaibigan ang nagkumpirma na siya nga ang taong iyon.

Handa naman umanong magsampa ng reklamo si Lorna laban sa kaibigan “para di na niya gawin sa iba.”

Naibahagi na rin ni Oro, ang tunay na ina ni Chinchin, ang naturang impormasyon sa kaniyang Facebook page para balaan ang iba pang maaring maging biktima ng naturang scammer na gumagamit ng larawan ng kaniyang anak.