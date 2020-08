'Kriminal na kapabayaan na 'yan': Ayuda sa gitna ng bagong MECQ hinahanap

MAYNILA — Binatikos ng ilang grupo ang kakulangan sa ayuda at suporta ng pamahalaan ngayong ibinalik sa modified enhanced community quarantine (MECQ) ang Metro Manila at 4 na iba pang lugar.

Nitong Martes, maraming commuter ang stranded kaya bawat makitang shuttle service ay pinapara nila.

Isa dito si Eddie Pingkay, na kailangang pumunta ng East Avenue para sa operasyon sa mata.

"Baka mabulag na ko. Hindi makakatrabaho, magugutom pamilya ko.

Buti na lang ay dumating ang isang bus ng Department of Transportation na nagbibigay ng libreng sakay.

Oras ang kailangang bunuin bago makatiyempo ng mga sasakyang nagbibigay ng libreng sakay.

"Mahirap po tiyempuhan 'yung shuttle hindi pare-pareho oras ng dating," ani Mau Cayeta, nurse.

"Struggle na sa ospital, struggle pa dito sa labas… Pero kailangang gawin para sa bayan," dagdag ni Mich Languey, nurse.

"Ok lang 'yun para hindi na rin kumalat ang COVID-19 pero sana may transportasyon," ani Gio Maravilla, call center agent.

"Ngayon lang ulit kami nakakaimpok, sana may mga libreng sakay," sabi ni Gabriel Agsaulio II, factory worker.

Tinutulan naman ng ilang grupo ang pagpapatupad ng MECQ nang walang kaakibat na ayuda o suporta mula sa pamahalaan.

"Kriminal na kapabayaan na 'yan. Kung sa simula pa lang ay mayroon nang medikal na plano, malinaw sana ang paglalaanan ng pondo. Pero, paulit-ulit lang na nabibigo ang iba’t ibang quarantine na ipinataw sa atin. Ipinapasa pa ang sisi sa tao. Sa aktwal, walang gobyerno sa panahon ng pandemya. Inabandona nito ang taumbayan," ayon sa Kilusang Mayo Uno (KMU).

"The implemented modified enhanced community quarantine by the government is self-defeating as it fails to address more important issues of our Filipino workers and people including their health, employment and livelihoods," sabi naman ng Defend Jobs Philippines.