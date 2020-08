Ilang guro sumakay ng payloader para maghatid ng modules

Hindi na mabilang ang kuwento ng kabayanihan ng mga guro sa iba't ibang panig ng bansa maihatid lang ang edukasyon sa kanilang mga estudyante.

Ilang guro ng P. Olarte Elementary School sa bayan ng Roxas, Oriental Mindoro ang nagpamalas ng pagiging madiskarte nang makiangkas sila sa isang payloader para matawid ang ilog at makapaghatid ng printed modules sa mga estudyante nilang katutubo.

Katatapos lang ng ulan noon at malakas ang agos sa ilog sa Sitio Ilaya kaya pinakiusapan umano ng mga guro ang driver ng payloader sa kalapit na quarring site na itawid sila.

Sumakay ang mga guro sa panghakot ng bato at graba.

"Ia-assess namin ngayon paano ang pinakamadaling paraan para makuha ang modules ng mga bata," sabi ni Michelle Leviste, teacher-in-charge ng P. Olarte Elementary School.

