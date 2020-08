Hinihinalang illegal recruiter huli sa Cavite

Naaresto noong Lunes ang isang babae na umano ay illegal recruiter sa ikinasang entrapment operation sa bayan ng Rosario, Cavite.

Ikinasa ng Criminal Investigation and Detection Group-Manila ang operasyon matapos makatanggap ng reklamo mula sa Commission On Filipinos Overseas ukol sa umano ay ilegal na recruitment activity ng MGR Worldwide Travel and Tours Agency.

May mga pumunta rin sa tanggapan ng CIDG sa Maynila para ireklamo ang ahensiya.

Ayon sa kanila, nag-alok ang agency ng trabaho sa New Zealand, South Korea, at Taiwan bilang factory worker, production worker at iba pa kapalit ng placement fee na P72,500.

Nahikayat umano sila ng agency na mag-apply sa pamamagitan ng social media posts.

Sa kagustuhang mag-abroad, nag-apply ang mga biktima at nagbayad ng placement fee pero hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nakalalabas ng bansa.

Napag-alaman mula sa Philippine Overseas Employment Agency na wala palang permit ang nasabing kompanya para mag-recruit ng mga tao pa-abroad.

Sa operasyon, hinuli ang babaeng sinasabing illegal recruiter matapos nitong tanggapin ang marked money mula sa isang complainant.

Nakuha sa babae ang 43 pasaporte ng iba't ibang tao, mga biodata, at 3 computer.

Nahaharap ang nahuling suspek sa kasong large-scale estafa at paglabag sa Migrant Workers Act.

Pinaghahanap na rin ang iba pang opisyal at tauhan ng nasabing kompanya. -- Ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News