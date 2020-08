DILG nabahala sa 'shoot to kill' post ng QC official vs quarantine violators

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA (UPDATE) - Iginiit ng Department of the Interior and Local Government na mali at ilegal ang post ni Quezon City Task Force Disiplina head Rannie Ludovica ng bantang “shoot to kill” sa mga lalabag sa modified enhanced community quarantine sa siyudad.

Para kay DILG Spokesperson Jonathan Malaya, dapat ipatupad nang naaayon sa batas ang pagdidisiplina sa mga quarantine violators.

"The Department of the Interior and Local Government considers the alleged 'shoot to kill' threat by the head of the QC Task Force Disiplina against quarantine violators in Quezon City as improper and illegal and we advise him to desist from issuing similar statements in the future,” ani Malaya sa isang pahayag.

“While we strongly believe that discipline is one of the preventive measures to stop the transmission of the coronavirus, this must be enforced within the bounds of the law and the DILG will not tolerate any possible abuse of authority on the part of law enforcement agencies or enforcement units of Local Government Units,” dagdag niya.

Dagdag niya, hindi papayagan ng DILG ang ano mang pang-aabuso sa kapangyarihan ng enforcement agencies.

Tiniyak ng opisyal sa publiko na hindi sumasalamin sa lokal na pamahalaan ng siyudad ang post ni Ludovica.

Nagpaalala naman ang DILG sa mga LGU na maging maingat sa kanilang mga post dahil baka isipin ng mga nasasakupan niya na opisyal na polisiya ang mga nagiging pahayag nila.

Maaalala na noong Lunes, nag-post si Ludovica sa Facebook na nagsasabi na dapat patayin ang mga lumalabag sa MECQ sa siyudad.

Tiniyak naman ng Quezon City Police District na hindi sila magpapatupad ng shoot to kill order.

Ayon kay QCPD Director Police Brig. Ronnie Montejo, walang shoot to kill na polisiya at maximum tolerance lang ang pinaiiral ng QCPD sa unang paglabag sa protocol.

Hangga’t maaari pinagsasabihan lang aniya nila pero sa susunod na violation, posibleng maaresto ang lalabag.

Kinondena naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang post ng opisyal, at sinabing hindi naman daw ito sumasalamin sa mga polisiya ng lungsod.

“Ang pahayag po ng pinuno ng Task Force Disiplina na si Konsehal Rannie Ludovica ay amin pong kinokondena. Ito po ay mali, it is inappropriate, it is irresponsible. At gusto ko lang pong bigyan-diin na ito po ay ipinost niya sa kaniyang Facebook account na personal at hindi po ito sumasalamin sa mga polisiya, sa mga prinsipyo ng pamahalaan ng Lungsod Quezon,” ani Belmonte, na kalauna’y sinabing naiintindihan naman daw niya ang pinanggagalingan ng opisyal.

Sa kaniyang Facebook account, nilinaw naman ni Ludovica na nadismaya lang siya sa pagbabalik sa MECQ.

Patuloy din aniyang tumataas ang COVID-19 cases sa lungsod at sa bansa dahil sa kawalan ng disiplina at paglabag sa batas ng ilang mamamayan.

Pero kalauna'y binura na ni Ludovica ang kaniyang post, at humingi na rin siya ng tawad kung mayroon siyang nasaktan.

“Kung pag-aapologize, nag-aapologize po ako sa mga nasaktan pero kung kayo ay taga-rito sa lugar namin, at nakikita ninyo kung gaano kawalang-disiplina ang mga tao, wala nang kinatatakutan, siguro po ay ano, naiintindihan ako ng taga-rito sa amin,” ani Ludovica.

Desidido naman si Senador Risa Hontiveros na pananagutin niya si Ludovica sa umano’y pag-uudyok ng karahasan laban sa mga sibilyan.

“As a QC resident for the last 35 years, I will personally work to hold this public official accountable for inciting violence vs. civilians. Sino ngayon ang terorista? Hindi tayo aatras sa pagpapaalala sa mga abusadong opisyales kagaya nito na walang

nalulutas sa dahas,” ani Hontiveros.

Muli namang ipinaalala ng Commission on Human Rights na kahit nasa national health emergency ang bansa dapat pa ring pahalagahan ang karapatang pantao. -- Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News