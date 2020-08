ALAMIN: Ruta ng mga libreng sakay para sa frontliners

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Umaasa ang ibang frontliners sa mga libreng sakay ng mga pribadong grupo at gobyerno ngayong suspendido ang pampublikong transportansyon dahil sa umiiral na modified enhanced community quarantine (MECQ) sa Metro Manila at 4 na iba pang lugar.

Sa Land Transportation Office ay dini-dispatch ang mga libreng sasakyan para sa medical frontliners habang ang Office of the Vice President (OVP), katuwang ang ibang organisasyon, ay meron ding free shuttle para sa medical at non-medical frontliners.

May walong ruta ang OVP sa buong National Capital Region na dadaan sa malalaking ospital.

Narito ang ruta ng mga free shuttle ng opisina ni Vice President Leni Robredo:

Katuwang ng OVP ang mga pribadong organisasyon tulad ng UBE Express, Pilipinas Autogroup Incorporated at Diamond Motors.

Tinitiyak na nasusunod ang minimum health protocols tulad ng no mask no entry at temperature check.

Ang Department of Transportation (DOTr) naman, may 20 ruta sa Metro Manila sa kanilang free bus ride para sa health workers, pero hindi kasama ang ibang frontliners sa ibang industriya.

Narito ang mga ruta at schedule ng mga bus ng DOTr na iikot sa designated stops, 24/7, mula alas-6 ng umaga:

