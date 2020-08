ALAMIN: Mga LGU sa Metro Manila na walang liquor ban

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA (UPDATE) — Ngayong Martes ay sinimulan na ang pagpapatupad ng mas mahigpit na community quarantine sa Metro Manila at iba pang karatig-lalawigan dahil sa pagsirit ng COVID-19 cases sa bansa.

Kasabay ng pagpapatupad ng modified enhanced community quarantine (MECQ), balik na rin ang ilang mas mahihigpit na protocols sa local government units (LGU).

Sa Maynila, balik na ang curfew sa alas-8 ng gabi imbes na alas 10 ng gabi.

Gayunman, magpapatuloy naman ang pasada ng pedicab, tricycle at e-bike para may masakyan ang mga frontliner.

Walang liquor ban sa Maynila pero huhulihin ang mga umiinom sa kalye sa bisa ng ordinansa.

Tulad sa Maynila, wala ring liquor ban sa Caloocan City pero bawal uminom sa labas ng bahay.

Puwede rin pumasada doon ang tricycle pero isang pasahero lang.

Kailangan na rin gumamit ng quarantine pass kapag mamimili sa palengke.

Sa Quezon City at Navotas City naman ay nagpatupad ng liquor ban kasabay ng MECQ na aabot hanggang Agosto 18.

Samantala, wala ring liquor ban sa Taguig City at Pasay City,

"Minsan eh wala na daw silang magawa kung anu-ano na naiisip nila... So binigyan na lang namin ng window hours ang pagbili ng liquor. Kailangan nasa loob lang sila ng tahanan, hindi pwede sa may garahe o sa may gate," ani Pasay City Mayor Mayor Emi Calixto-Rubiano.

Pinapayagan din sa kanila ang pagpasada ng tricycle.

Sa Makati City, puwede ring bumiyahe ang mga tricycle at papayagan din nilang mag-operate ang mga restoran.



"We will be allowing them to operate until 10 p.m. para mas marami pa silang ma-deliver sa mga mag-o-order online or takeout sa mga lugar nila. Para magkaroon sila ng extra opportunity," sabi ni Michael Camiña, legal officer ng Makati City