Nagsagawa ng relief operations ang AFP at US Armed Forces sa Lal-lo airport matapos nitong maranasan ang hagupit ng bagyong Egay. Raya Capulong, ABS-CBN News

CAGAYAN — Nagsagawa ng joint relief operations ang Armed Forces of the Philippines (AFP) at US Armed Forces sa Lal-lo airport, sa Cagayan nitong Huwebes bilang tulong sa mga nasalanta ng bagyong Egay.

Ipapadala naman ang nasa mahigit 1,000 family food packs sa mga nasalanta ng bagyong Egay sa Fuga at Calayan Islands.

Binisita nina Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. at AFP Chief of Staff Gen. Romeo Brawner Jr. ang Lal-lo airport na isa sa mga tinukoy na bagong Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) sites.

Nakipagpulong din sila sa mga lokal na ahensiya hinggil sa naging epekto ng bagyong Egay sa probinsya.

Sa personal niyang pagbisita, sinabi ni Teodoro na dapat pabilisin pa ang pagpapagawa ng mga pasilidad sa Lal-lo airport.

Aniya, sa ngayon ginagamit ang naturang EDCA site bilang refueling site para sa mga aircraft ng Pilipinas at Amerika.

Aminado naman si Teodoro na mabagal ang development sa apat na bagong EDCA sites kabilang na ang Lal-lo Air Base dahil nasa mga disaster prone areas ang mga ito.

"Ngayon, ang leksyon dito kailangan mapabilis namin ang paggawa nitong Philippine base na ito with EDCA facility upang sa ganon at makapreposition tayo ngayon ng equipment, air assets hindi lamang ng Philippine Air Force kundi pati US Air Force," ani Teodoro.

Iginiit din ni Brawner ang kahalagahan ng mga EDCA sites lalo na aniya kapag may kalamidad.

"Ang original intent ng EDCA sites is for humanitarian assistance and disaster relief. Gusto natin magpreposition ng mga kagamitan na pwede pangtulong sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyo ano mang kalamidad and also pati na rin ang relief goods so kaya napakahalaga ng ganitong EDCA sites ng sa gayon ay magawa natin 'yung pagtulong sa ating mga kababayan jointly in every efficient manner," ani Brawner.

Sa agam-agam naman ng ilan na baka magamit ng Amerika ang mga EDCA sites sa opensiba, iginiit ni Teodoro na hindi ito mangyayari.

"You know what, if its proximity to Taiwan is a geographical accident and other people are paranoid about it, it’s their problem. For me, my concern is the Philippines’ national interest and national security, and we will have to put bases, not necessarily EDCA, throughout our archipelago. We are pursuing an archipelagic doctrine with baselines, and we have to protect that. The paranoia of other people may be, rightly so, is taken into consideration, but national security is paramount,” ani Teodoro.

Nagkataon naman na nasa bansa ang mga US aircraft dahil sa katatapos lang na marine aviation support activity ng Pilipinas at US Marines.