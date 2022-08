Mga Pinoy sa Europa, tumutok sa SONA ng Pangulo

LONDON - Iba-iba ang naging reaksyon ng mga Pilipino sa Europa sa mahigit isang oras na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos, Jr. sa Batasang Pambansa nitong July 25.

Sa mga nakapanood, naging malinaw umano ang mensahe sa pagpapalago ng ekonomiya, turismo, paglulutas ng food crisis, calamity response at paggamit ng nuclear power plants upang maibsan ang kakulangan sa enerhiya ng bansa.

May ilan na naghahanap ng malinaw na paliwanag sa pangulo kung paano maisakatuparan ang mga pangakong binitawan niya sa SONA. Nabanggit din ni Pangulong Marcos, Jr. ang pagtututok sa pandemya, kalusugan, edukasyon, digitalisation ng government services at marami pang iba.

ABS-CBN News photo

Sa pagtitipon ng community leaders sa Europa sa pangunguna ng European Network of Filipino Diaspora (ENFID)-Europe, nahagip ng TFC ang ilang lider na nagbigay ng kanilang grado sa pangulo.

“I’m very impressed with the way the president delivered his plan for our nation. I just hope that this very comprehensive plan to improve our country will materialise. Of course, it will be a collaborative effort of every member of his team. Of course, we will support him as the new president of the Philippines,” sabi Councillor Danny Favor, dating East Grinstead mayor.

Humanga rin ang ilang Pinoy sa proyekto ni PBBM para sa pagtatayo ng mga ospital at health centers.

“The thing I liked most is when BBM talked about his plan to put specialised hospitals in every region of the country. I think that’s a very good approach in solving the health problem in every region that we have,” sabi ni Jay Tseng, negosyante sa UK.

Pero may tanong si Tseng.

“There are a lot of good things about SONA, the problem is, I didn’t hear any concrete action that he will do to achieve these. Hopefully , he will act on all these promises,” dagdag ni Tseng.

Patok naman sa overseas Pinoys ang planong pagpapalawak ng OFW welfare lalo na sa ilalim ng bagong tatag na Department of Migrant Workers. At ang pagkakaroon ng One Repatriation Command Center for Filipinos para sa mga kailangang matulungang makauwi.

TORINO, ITALY

Ikinatuwa naman OFWs sa Italya ang pagkilala at pagpapasalamat ni Pangulong Bongbong Marcos sa OFWs sa kanyang SONA. Gayundin ang paglaban para sa teritoryo ng Pilipinas.

“Naiyak ako noong napanood ko, feel na feel mo yung pagmamahal nya sa bayan at sa lahat ng mga Pilipino,” sabi ni Lani Polido, spokesperson ng Golden Ilocos Norte, Ilocos Sur.

LONDON, ENGLAND

Sabi naman ng Filipino leaders sa England dapat talagang tutukan ang OFWs. “I hope the new government, especially with the new department for Migrants, it will create more opportunities and support for the migrants around the world,” sabi ni Deputy Mayor Myla Arceno ng Stevenage.

Umaasa rin ang mga Pilipino sa Europa na makakabisita rin sa kanilang host countries ang pangulo sa lalong madaling panahon.

