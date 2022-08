MANILA — Inilunsad ngayong Miyerkoles ng ilang mga historyador at eksperto sa kasaysayan ang isang grupong layong palakasin ang pagpapalaganap ng totoong impormasyon sa naging kasaysayan ng bansa lalo na sa panahon ni dating pangulong Ferdinand Marcos Sr.

Itinatag ang grupong Tanggol Kasaysayan bilang paggunita sa ika-50 anibersaryo ng deklarasyon ng Batas Militar or Martial Law ni Marcos Sr. noong 1972.

Lead Convenor ng Tanggol Kasaysayan si Dr. Francis Gealogo na dating History Department Chairperson ng Ateneo de Manila University at dati ring Commissioner ng National Historical Commission of the Philippines (NHCP).

Sabi ni Gealogo, ito ang unang araw sa 50-araw na countdown bago ang ika-50 taon ng deklarasyon ng Martial Law sa Setyembre. Ito rin ang unang araw ng pagtitipon ng mga volunteer historian.

"Sa buwan ng Agosto magsisimula - kung bibilangin ang 50 araw hanggang sa paggunita sa ika-21 ng Setyembre ng deklarasyon ng batas militar - magsisimula ito ngayong araw. Mahalagang kilalanin na ang buwan ng Agosto ay buwan ng kasaysayan," ani Gealogo.

Dagdag pa niya, katuwang ng Tanggol Kasaysayan ang Ibon Foundation, Alliance of Concerned Teachers (ACT), at Bulatlat. At umaasa silang makahikayat pa ng iba pang grupo para sa kanilang adbokasiya.

May iba't ibang cluster ang Tanggol Kasaysayan gaya ng Special Events and Commemorations Cluster, Public Disclosure Engagement Cluster, Academic Discourse Engagement Cluster, at Organizing and Membership Cluster.

Binalikan ng grupo ang anila’y ilang insidente ng pagsikil sa karapatang pang-akademiko gaya ng pag-atake sa ilang mga tindahan ng libro o bookstore na nagbebenta ng mga librong naglalaman ng kasaysayan sa panahon ng rehimeng Marcos.

Ayon sa Tanggol Kasaysayan, maglalabas sila ng mga koleksyon ng 50 akda na tatawaging “SingkwentAKDA”, na magpapakita ng iba't ibang pananaw at mga “quotable quotes” sa panahon ng Martial Law. Magsisilbi anila itong daan para mapalalim pa ng publiko ang kaalaman nila sa kasaysayan.

Kasama rin sa mga plano ng grupo ang pagkakaroon ng tinatawag na People’s Timeline of Martial Law.

Ayon sa Tanggol Kasaysayan, makikita rito ang database ng iba't ibang pangyayari noong Martial Law at sa iba pang parte ng administrasyon ni Marcos Sr.

Layon ng grupong mailagay ito sa online space para maging accessible sa lahat.

Kasama sa mga naging tagapagsalita ng grupo sa kanilang virtual launch si Bonifacio Ilagan mula sa grupong Surian ng Sining (SUSI) at biktima ng Martial Law.

Naniniwala si Ilagan na malaking tulong ang mga guro sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon hinggil sa kasaysayan ng bansa.

“Ang paglaban sa disimpormasyon at pagbabaluktot ng kasaysayan ay ang pangunahin sa ating nagpapatuloy na mga gawain. At sa labanang ito, ang mga historyador at mga guro ay nararapat sa bukana ng ating hanay. Kaya kaming nasa larangan ng sining at panitikan ay maagang nagkasundo na kung mayroon mang numero unong katuwang ang mga artista sa tunggaliang ito, sila ay walang iba kundi ang mga historyador at mga guro,” sabi ni Ilagan.

Si dating Social Welfare Secretary Judy Taguiwalo naman, malaki ang paniniwala na kailangang maitama ang kasaysayan ng bansa.

“Ngayon, lalo na sa ika-50 anibersaryo ng pagdeklara ng Batas Militar- maibangon mahalaga at kagyat na katuturuan ang pagwawasto sa kasaysayan. Kaya nga angkop ang tawag ng ating panahon, Tanggol Kasaysayan. Kailangan ipagtanggol natin at maiwasto ang kasaysayan na binaluktot ng mga Marcos at kakutsaba nila para makabalik sa kapangyarihan gamit ang nadarambong na yaman ng bayan,” sabi ni Taguiwalo.

Dagdag pa niya, may mga hakbang na ang ilan sa mga nasa puwesto ngayon para patuloy na baluktutin ang kasaysayan.

“Nakikita nating kasalakuyang binabaluktot sa pamamagitan ng mga pronouncements, mga sining at iba't ibang palabas, at patuloy na babaluktutin ang katotohanan para makapanatili sa puwesto. Mas lalong naging mabigat ang hamon sa ating pagtatanggol sa kasaysayan ngayon dahil hawak nila ang poder-estado, ang batas, edukasyon at kultura, militar at pulis, at ang budget ng pamahalaan,” aniya.

Ayon kay Taguiwalo, bilang makabayan at guro, patuloy silang maninindigan sa katotohanan at sa hamon na ito na labanan ang pagpapakalat ng maling impormasyon sa tunay na kasayayan ng bansa.

Binigyang diin niya na ang pagtatanggol sa kasaysayan ay para sa bayan at mamamayang Pilipino.

FROM THE ARCHIVES:

Watch more News on iWantTFC