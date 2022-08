Mental health ng NHS workers, binigyang pansin

LONDON - Matapos ang lockdown, humaharap ngayon sa matinding hamon ang National Health Service (NHS) England dahil sa kakulangan ng staff.

Bukod pa rito ang problema sa burnt-out sa trabaho. Kaya naman binibigyang-diin ngayon ng NHS ang kahalagahan ng pagtataguyod sa mental health.

Kitang-kita na kasi ang pagkasubsob sa trabaho ng Filipino health workers lalo na ngayong pandemya. Hindi lang pagod sa katawan, kundi marami rin ang nagkakaroon ngayon ng mental health issues.

ABS-CBN News file photo

Base sa pag-aaral na inilathala ng University of East Anglia, malaki ang epekto ng pagkakaroon ng poor mental health and wellbeing ng healthcare workers sa buong sektor ng kalusugan.

Kabilang dito ang mahabang patient waiting lists, mababang staff retention at kakulangan sa mga manggagawa.

Dahil dito, umaabot na sa mahigit kumulang na 12.1 billion pounds kada taon ang nawawala sa National Health Service. Nahaharap din sa pinakamalalang workforce crisis sa kasaysayan ng public healthcare system ang UK, base sa ulat ng Health and Social Care Committee ng House of Commons.

Sa pagtataya ng Nuffield Trust, nangangailangan ng 50 libong nurse at 12 libong doktor ang health sector na mas mataas sa opisyal na datos mula sa NHS.

Kaya mahalagang matutukan ang pangkalahatang kalusugan at kapakanan ng mga healthcare worker kabilang na ang mga Pilipino.

IPSWICH, UK

Upang makawala pansamantala sa pressure ng trabaho, ilang Pinoy healthcare workers ang nagpasiklaban sa kanilang Sportsfest 2022 sa Ipswich sa Suffolk, United Kingdom.

Naging mainit ang tagisan sa basketball, volleyball at badminton. Hindi rin sila nagpaawat sa sack race at tug of war.

“This gathering of people who look like us, think like us, have the same background as us, where we can play our sports, eat our food, sing songs, those are important. One of my hopes is we can do things, like make the NHS support these events more openly,” sabi ni Prof. Anton Emmanuel, Head of WRES, NHS England and Improvement.

Inorganisa ng Filipino community sa East Suffolk and North Essex NHS Foundation Trust ang palaro na layong pagtibayin ang samahan ng mga overseas Pinoy at itaguyod ang kanilang physical at mental well-being.

“I want them to not just focus on work. They need to be able to enjoy themselves. They need to be able to have a community that looks after them, that really makes them be a better person, healthier person,” sabi Louie Horne, Clinical Research Fellow, Workforce Race Equality Standard (WRES).

Masaya ang mga frontliner sa pagkakataong magsama-sama at makapag-relax.

“Marami din pong mga bagong nurses na dumating, a good way to introduce the community to them as well para yung work and life balance po ng overseas Filipino worker is name-maintain po natin,” sabi ni Cris Lorejas, Junior Charge Nurse sa UK.

Sa gitna ng hamon sa health sector, handa pa ring sumuporta ang Filipino community sa UK, lalo na sa mga kababayang frontliner na itinuturing na bayani ng COVID-19 pandemic.

