Muling isinagawa ng Council on Disability Affairs (NCDA) ang Computer-Eyes Camp para sa mga PWD. Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News.

Sinimulan na muli ngayong taon ng National Council on Disability Affairs (NCDA) ang Computer-Eyes Camp na layong mabigyan ng sapat na kaalaman at training ang mga person with disabilities (PWD) sa Information and Communication Technology (ICT).

Labing-pitong bulag na junior at high school students mula Luzon at Metro Manila ang kalahok sa aktibidad na isinasagawa sa NCDA Disability Resource and Development Center sa Quezon City.

Nagsimula ito Lunes, August 1 at magtatapos sa August 12.

Ayon kay NCDA OIC-Executive Director Mateo Lee Jr., malaki ang maitutulong ng kaalaman sa ICT ng mga PWD upang makapagtrabao at maging produktibong miyembro ng lipunan.

Magbibigay-daan din umano ang Computer-Eyes Camp sa pantay na oportunidad ang mga bulag sa pagiging bahagi ng digital workforce.

Kabilang sa ituturo ang paggamit ng Windows Office applications tulad ng Word, Spreadsheet, at Powerpoint. Hahasain din ang mga kalahok sa paggamit ng internet sa pagre-research.

Isang software na tugma sa pagtuturo sa mga PWD ang gamit sa proyekto, kabilang ang screen reader software na Non-Visual Desktop Access.

Ayon sa NCDA, ito ay bilang pagsuporta rin sa adhikain ng Marcos administration na palakasin ang digitalization ng mga transaksyon sa pamahalaan.

Katuwang din ng NCDA sa dalawang linggong aktibidad ang NGO na Resources for the Blind Inc. (RBI) at IBM Philippines.