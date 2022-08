COVID-19 cases sa Belgium muling sumipa, nasa 7th wave na

BRUSSELS - Idineklara kamakailan ni Belgian Public Health Minister Frank Vandenbroucke na nasa 7th wave na ang COVID-19 infections sa bansa dahil sa muling pagsipa ng mga kaso.

Sa datos ng Health Ministry mula sa higit 97,000 COVID-19 cases noong buwan ng Hunyo, tumaas sa higit 159-libo ang mga kaso nitong Hulyo.

Kabilang sa nasabing datos ang mula sa Luxembourg na nagtala ng 2,100 cases noong Hunyo at higit 4,200 naman nitong Hulyo. Kaya naman pinayagan na rin na magbakuna ang mga general practitioner, nurse, at pharmacist sa mga residenteng wala pang kumpletong bakuna.

Pinag-aaralan din ng pamahalaan ang posibleng gawing mandatory muli ang pagsusuot ng face mask sa loob ng public transportation.

Pabor naman dito ang ilang Pilipino.

“It’s for the benefit of everyone dahil nga tumataas na naman yung cases dito sa Belgium. Kaya mas mabuting ibalik yung mandatory wearing of mask anywhere,” sabi ni Jean Pasaol, Pinay sa Belgium.

“Gusto kong ibalik, para maiwasan ang pagtaas ulit ng COVID (cases)” sabi ni Elmer Ferreras, taga-Belgium.

Patuloy ang pagsusuot ng maraming Pilipino ng mask sa mga event kahit pa nga tuluyang inalis ang lahat ng COVID-19 restrictions sa bansa noong Hunyo.

Pero mas marami pa ring hindi nagsusuot ng face mask lalo na’t dumaranas ng heatwave ang maraming bansa sa Europa at hindi na kinakaya na magsuot pa ng face mask dahil sa sobrang init sa mga pambuplikong sasakyan.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europa, Gitnang Silangan at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

KAUGNAY NA VIDEO: