Watch more News on iWantTFC

Pansamantalang isinara ang Akiki Trail sa Mount Pulag National Park dahil sa landslide at pagkasira ng ilang bahagi ng trail.

Ayon sa pamunuan ng Mt. Pulag, nasira ang trail dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Nasira rin umano ang Akiki Ranger Station.

May nararanasan ding tremors sa Bokod at Kabayan, Benguet lalo na tuwing umuulan.

Nangyari ito kasunod ng magnitude 7 na lindol na yumanig sa maraming lugar sa northern Luzon.

Inaabisuhan naman ang hikers na dumaan muna sa Babadak Trail, Tabeyo Lakes o Mt. Tabayoc assault kung aakyat ng Mt. Pulag.

Sa Bauko, Mountain Province, sarado pa rin ang Halsema Highway dahil sa rockslide.

Ayon sa Department of Public Works and Highways, patuloy pa rin ang clearing operations matapos may bumagsak ulit na malaking bato sa lugar.

Bumabagal umano ang operasyon dahil sa nararanasang aftershocks at masamang panahon.

— Ulat nina Mae Cornes at Harris Julio