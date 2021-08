Transport sector masama ang loob dahil 'etsapuwera' umano sa ayuda, bakuna

MAYNILA — Umapela ang transport sector sa gobyerno na isama sa prayoridad na mabakunahan silang mga tsuper, lalo't tila "etsapuwera" umano sila sa mga serbisyo ng pamahalaan, tulad na rin ng ayuda.

Sabi ni Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines (Altodap) president Melencio Vargas, masama ang kanilang loob dahil tila walang gustong tumulong sa kanila kahit pamahalaan.

Panawagan nila sa gobyerno, tulungan ang mga driver na mabakunahan sila dahil karamihan sa kanila ay walang kakayahang magrehistro online.



Humihiling din aniya silang mabigyan ng ayuda dahil hanggang ngayon, marami pa rin sa mga driver ang namamalimos sa lansangan.

"Kaya 'yun po sana ang hinihiling ko kasi wala po akong nakikita na gustong tumulong sa transport sector, 'yun po ang masama sa loob ko. Kasi dati po ang LTFRB (Land Transportation Franchising and Regulatory Board) pinapatawag kami kung may mga problema, sana makonsulta naman kami para makapag-suggest kami," ani Vargas.

"Dapat bigyan natin ng programa naman ang transport," dagdag niya.

Tiniyak naman ni Cabinet Secretary at IATF co-chair Karlo Nograles na kasama sa listahan ng prayoridad na mabakunahan ang mga nasa transport sector at may nakalaang ayuda ang bawat lokal na pamahalaan sa mga PUV driver.

"Ang panawagan po natin sa LGUs ay maging proactive din sa pagbabakuna ng mga nasa transportation sector... Kabahagi at kabilang na po sa A4 naman ang mga nasa transport sector," anang opisyal.