Grupo ng mga estudyante umaapela ng tulong para sa kompetisyon sa UK

Umaapela ng tulong ang isang grupo ng mga estudyante mula Davao City na nakatakdang lumaban sa isang kompetisyon sa United Kingdom.

Dahil sa kanilang imbensiyong makatutulong sa mga magsasaka, nakatakdang sumabak sa Hult Prize International 2021 sa UK ang Alipugpug Tech Solutions, isang startup na binubuo ng mga graduating student mula sa Davao City campus ng University of Mindanao.

Ayon kay Elpedio Corbeta, Jr., isa sa mga miyembro ng grupo, bagaman nakakuha na sila ng kakaunting tulong mula sa gobyerno at ilang pribadong kompanya, nangangailangan pa rin sila ng pondo para sa pamasahe, at pambayad sa COVID-19 testing at quarantine facilities.

"Alam naman namin ngayon na ang bansa natin is nakaharap sa pandemya, kaya nahihirapan kami maghanap ng budget namin," ani Corbeta sa panayam ng TeleRadyo ngayong Martes.

"Ngayon, humihingi po kami ng tulong para po sana matustusan 'yong pangangailangan namin sa airfare, testing saka quarantine facilities," dagdag ni Corbeta.

Nakilala ang grupo dahil sa kanilang imbensyong makatutulong sa pagtatanim ng mga magsasaka.

"We use hydroponic system para mas mapabilis at mapaganda 'yong quality ng crops," paliwanag ni Corbeta.

"Naka-automate na po 'yong hydroponic system, naka-integrate na siya ng 'yong solar panel, para hindi na mamroblema 'yong farmers sa electricity source nila," aniya.

Makatutulong din umano ang kanilang imbensyon para makabawas sa gastusin ang mga magsasaka dahil hindi na nila kakailanganing bumili ng mga pesticide.

Hindi umano proyekto sa eskuwelahan ang imbensyon kundi ginawa talaga ng grupo dahil ang ilan sa kanilang mga miyembro ay anak ng mga magsasaka.

Sa mga nais magpaabot ng tulong, maaaring magpadala sa Gcash number na 0977-271-1896 (John Kaizer Taylaran) at 0908-601-4159 (Elpedio Corbeta Jr.), o sa BPI account number na 2889-2979-59 (Elpedio Corbeta Jr.).