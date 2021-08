PhilHealth hinimok magbayad para may panggastos sa COVID-19 ang mga ospital

MAYNILA — Pinamamadali na ng isang senador ang pagbabayad ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) sa mga utang nito sa mga pagamutan kasabay ng nakatakdang pagpapatupad ng enhanced community quarantine (ECQ) sa Metro Manila.

Ani Sen. Grace Poe, asikasuhin na dapat ng PhilHealth at ng Department of Budget and Management ang pagbabayad nila sa COVID-19 claims ng mga ospital, na siya namang ginagamit ng mga ito sa operasyon.

"We've been in this trying situation for over a year and both the DBM and PhilHealth have last year's experience to draw from to improve their services in the next round of ECQ," sabi ni Poe.

Public health emergency aniya ito kaya dapat gawin ang lahat para mabayaran sa takdang oras ang mga ospital.

Dagdag pa ni Poe, dumadami ang mga kaso ng COVID-19 at may banta pa ng Delta variant kaya mahalaga na may pondo ang mga ospital para makapaghanda ng kanilang mga supplies at mga tauhan.

"Our hospitals must be adequately staffed and stocked with the needed supplies. They can only do so if they themselves aren’t bleeding. We ought not to exacerbate an already tenuous situation by demoralizing our medical frontliners."

Nauna nang nagreklamo ang grupo ng mga ospital sa anila'y pag-ipit ng PhilHeath sa dapat na bayad sa kanila.

—Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News