Pagpapatuloy ng VFA, pinayagan ni Duterte dahil sa tulong ng US ngayong pandemya

MAYNILA - Inahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na kinikilala niya ang tulong ng Amerika sa Pilipinas ngayong panahon ng pandemya.

Bukas ng hapon, sinabi ni Duterte na personal niyang tatanggapin ang donasyon ng Amerika na COVID-19 vaccines

"I am going to the airport because the United States donated 3 million…Moderna," aniya nitong Lunes ng gabi sa kaniyang "Talk to the Nation."

Dahil aniya sa tulong ng Amerika, nagdesisyon si Duterte na hindi na ituloy ang plano sanang pagkalas ng Pilipinas sa Visiting Forces Agreement o VFA.

Matatandaang ibinaba ng Pangulo ang desisyon nang bumisita sa bansa si US Secretary of Defense Lloyd Austin noong nakaraang linggo.

"Give and take lang tayo, so pasalamat tayo sa kanila at may naibigay na naman ako sa kanila na concession. I conceded to the continuance of to the...Visiting Forces Agreement. In gratitude I said, mahirapan. Nagpapasalamat tayo. I like to thank President of the United States, si Biden, the government and the people of America for not forgetting us. Do not forget us because we share the same outlook sa geopolitics especially dito sa Southeast Asia," paliwanag ni Duterte.

Sa ilalim ng VFA nakatakda ang panuntunan para sa joint military exercises at humanitarian work ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo.

Ilang beses pinagbantaan ng Pangulo na kakalas ang bansa sa naturang kasunduan matapos kanselahin ng US ang visa ni dating Philippine National Police chief at ngayo’y Sen. Ronald "Bato" Dela Rosa.