Pagkaing Pinoy, matitikman sa isa sa pinaka-unang Filipino restaurants sa The Hague

THE HAGUE - Siguradong muling mabubusog sa pagkaing Pinoy ang ating mga kababayan sa The Hague, Netherlands dahil nagbukas kamakailan ang isa pang Pinoy restaurant doon na pamamay-ari ng Pinoy.

Katakam-takam ang kanilang all-time Filipino favorites. Bumibida sa kanilang menu ang adobo, sizzling sisig, kare-kare at crispy pata para sa panlasa ng mga kababayan at Dutch.

Kahit may pandemya, naglakas-loob ang mag-asawang Norma at Danton Lacurom na buksan ang restaurant sa The Hague.

“This place is my dream place to put up a restaurant. We had been waiting. Inantay namin ito na magkaroon ng chance.” sabi ni Danton at Norma Lacurom, may-ari ng Nordrick Asian Grill & Salads.

May-ari rin ng katabing café ang mag-asawa na tampok ang kapeng barako, pandesal at kakaning Pilipino. Nung isang taon pa nakuha ng mag-asawang Lacurom ang puwesto, pero dahil sa COVID-19 restrictions sarado ito ng pitong buwan, pero tuloy-tuloy lang ang bayad sa renta.

Nagsimula silang magbenta ng takeaways nung Enero para kumite sa negosyo pero nang nagluwag na ang pandemic restrictions, binuksan na nila sa publiko ang restaurant.

Dumalo sa pagpapasinaya ng restaurant ang bagong Philippine Ambassador to the Netherlands, Amb. J. Eduardo Malaya.

“Ito po’y pangatlo nang Filipino restaurant sa centrum ng The Hague. Ibig sabihin mas dumadami po ang opportunity na i-share ng ating community ang Filipino food sa ating kaibigang Dutch at other nationals.” sabi ni Amb. Malaya ng Philippine Embassy, The Hague.

