P78-M halaga ng smuggled at pekeng sigarilyo, nasamsam sa Subic

Nasamsam ng Bureau of Customs-Port of Subic ang P78 milyong halaga ng mga smuggled at counterfeit na sigarilyo.

Nakumpiska sa 2 container shipments nitong Martes ang mga naturang sigarilyo.

Noong ika-13 ng Hulyo, binigyan ng pre-lodgment control orders and 2 forty-footer container na may deklaradong laman na laminating film na ipinadala sa Mysticflare Import and Export Co.

Ang parehong mga kargamento ay sumailalim sa examination kung saan minarkahan itong "for verification".

Dito na natuklasan ng awtoridad na naglalaman ang mga ito ng iba-ibang brand ng smuggled at counterfeit cigarettes.

Kaagad na nag-isyu ng warrant of seizure and detention laban sa mga nabanggit na pagpapadala para sa paglabag sa National Tobacco Administration (NTA) Memorandum Circular No. 03, serye ng 2004; Resolution ng NTA Board No. 079-2005; Seksyon 155 ng R.A. 8293 (Intellectual Property Code of the Philippines in relation to Section 1113 (f) of Republic Act 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act (CMTA).

- ulat ni Gracie Rutao