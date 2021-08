NCR, 4 pang rehiyon 'high risk' sa COVID-19: DOH

Watch more on iWantTFC

Nakitaan na ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 ang lahat ng island group ng Pilipinas.

Base sa datos ng Department of Health (DOH), ang National Capital Region (NCR) at NCR Plus — na kinabibilangan ng Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal — ang nagpakita ng mabilis na pagtaas ng mga kaso.

Nasa "high risk" classification na rin ang NCR, Cordillera Administrative Region, Ilocos region, Cagayan Valley region, at Central Visayas.

Aminado rin ang DOH na ramdam na sa ilang rehiyon ng bansa ang epekto ng Delta variant.

Sa katunayan, sa 36 na lugar na binabantayan ng DOH dahil sa "moderate" hanggang "high risk" classification, 8 ang nakitaan ng local cases ng mas nakahahawang Delta variant.

May 21 lugar ding binabantayan dahil sa mataas o kritikal na antas ng health care at intensive care unit utilization rate.

Sa mga lugar na iyon, 11 ang nakitaan ng kaso ng Delta variant, pinakamarami ang sa Bataan, Lapu-Lapu City at Laguna.

Sa NCR naman, 9 na lungsod ang nakitaan ng kaso ng Delta variant habang sa Las Piñas at Maynila nakita ang pinakamaraming kaso.

Ayon sa World Health Organization, hindi imposibleng may limitadong community transmission na ng Delta variant.

"I cannot exclude the fact that there is limited community transmission in some places," ani WHO Country Representative Dr. Rabindra Abeyasinghe.

"It's not important whether there is community transmission or whether there is not, it's not important whether there is a surge or not. We need to recognize that we are facing risk because of highly transmissible variant of the disease," dagdag niya.

Ang mahalaga para kay Abeyasinghe ay maputol ang hawahan sa pamamagitan ng maagang pag-test, quarantine at isolation.

Habang tumatagal kasing exposed ang isang taong may Delta variant, lalong nabibigyan ng pagkakataon ang virus na kumalat sa mas maraming tao.

Ayon naman kay Health spokesperson Maria Rosario Vergeire, nakatuon ang pamahalaan sa pagpapabuti ng community response, pagsasaayos ng responde ng mga ospital at patuloy na pagbabakuna kontra COVID-19.

"We should stockpile on essential COVID commodities, which include ensuring a 30-day buffer for [personal protective equipment] and other medical supplies," ani Vergeire.

"Oxygen plants should be ready to produce twice their monthly production as projected," dagdag niya.

Para sa WHO, maganda ang ginawang hakbang ng gobyerno para mapigilan ang pagkalat ng sakit, lalo na ng Delta variant.

Pero ang pinaka-epektibong paraan umano sa pagpapanatiling ligtas sa virus ay ang pagbabakuna, pagsunod sa minimum health standards, at pananatili sa bahay.

Ngayong Martes, nakapagtala ang Pilipinas ng 6,879 dagdag na kaso ng COVID-19 para sa kabuuang 1,612,541, kung saan 63,137 ang active cases o may sakit pa rin.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News