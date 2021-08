Mobile vaccination sa Davao City tututok sa senior citizens

Hahanapin na ng lokal na pamahalaan ng Davao City ang mga lugar kung saan marami ang mga senior citizen na hindi pa nababakunahan kontra COVID-19.

Nakatakdang ilunsad ng local government unit ang mobile COVID-19 vaccination na tututok sa mga senior citizen, lalo na iyong mga hindi nakakapunta sa mga vaccination site.

"They will be sought out for the vaccination and not the other way around," sabi ni Mayor Sara Duterte Carpio.

May 76,472 senior citizens pa lang ang nababakunahan ng first dose mula sa tinatayang hanggang 300,000 seniors, base sa tala ng City Social Welfare and Development Office.

Pero ayon sa alkalde, maaari namang tumanggi ang mga senior citizen kung ayaw magpabakuna at puwede rin silang pumili ng brand ng bakuna.

Target ng lungsod na mabakunahan ang 1.2 milyon na mamamayan pagdating ng Nobyembre para maabot ang herd immunity.

— Ulat ni Hernel Tocmo

RELATED VIDEO

Watch more on iWantTFC