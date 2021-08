Mga turistang Pilipino na stranded sa UAE, dumarami

DUBAI - Mahigit 6,000 turistang Pilipino ang stranded ngayon sa United Arab Emirates dahil sa extended travel ban ng Inter-Agency Task Force o IATF hanggang August 15 para sa mga biyahero mula UAE at Oman pauwi ng Pilipinas.

Mahigit anim na libong turistang Pilipino na ang stranded sa UAE .Hirap silang makauwi dahil sa umiiral na travel restrictions hanggang August 15.

Ayon sa Philippine Consulate General sa Dubai at Northern Emirates, posible na dumami pa ang mga stranded dahil sa panibagong extension ng travel ban. Apektado na ang kalusugan ng pasahero na ilang beses nang nakansela ang flight pauwi ng Pilipinas.

Isa na rito si Joel Arcala at kanyang misis na apat na buwan nang stranded.

Noong Mayo pa dapat nakauwi ng Pilipinas si Ariel Arcala at kanyang misis pero naabutan sila ng travel restrictions.

“Sana po tulungan po nila kami na makauwi at makasama sa repatriation sa madaling panahon dahil dito po sa Dubai mahirap ang buhay,” sabi ni Arcala, turista sa Dubai.

Pauwi na sana sa Pilipinas sina Arcala at kanyang misis na si Grace noong May 16 pero naabutan sila ng travel restriction. Kailangan nilang mag-rebook ng ticket at mag-renew ng tourist visa na mapapaso sa Setyembre.

Napilitan silang makitira sa kanyang bayaw na nawalan naman ng trabaho. Kuwento pa ni Joel, hindi na makatulog ang kanyang misis sa kakaisip. Ipinagpaliban niya ang kanyang check-up sa doktor dahil mahal ang magpatingin sa UAE lalo na’t sila ay turista lang.

May 3,724 Pilipino galing sa UAE ang nakauwi na sa Pilipinas sakay ng repatriation flights mula noong Hunyo.

Inaasahang may anim na repatriation flights ngayong Agosto para sa mga pauwing Pilipino na pasok sa kategorya na inilahad ng gobyerno.

May anim na repatriation flights ang naka-schedule ngayong Agosto para makauwi na ang may special cases tulad ng mga may sakit, nagdadalang-tao, nag-o-overstay, at napaso o na-cancel na ang visa. Photo: DFA website

“Yung mga may sakit, yung mga kababaihang nagdadalang tao,lalo na yung nasa third o second trimester, yung families with children, yung nag-o-overstay na o nakansela na.” sabi ni Consul General Paul Raymund Cortes ng Philippine Consulate General sa Dubai at Northern Emirates.

Samantala, patuloy pa rin ang konsultasyon ng Department of Foreign Affairs, Philippine Embassy, Philippine Consulate General sa Dubai at Presidential Communications Operations tungkol sa travel restrictions sa Pilipinas at repatriation flights.

“Para sa mga kababayan natin na gustong magbakasyon, kung hindi naman ganun ka-urgent ang inyong travel ay ipagpaliban na muna natin. Medyo mahaba-haba rin po ang mga pila (for repatriation flights) konting patience rin po at the same time sana lahat ng kinatatakutan natin ay hindi matuloy and lalong mag-heal at bumuti naman ang ating kalagayan back home in the Philippines.” pakiusap ni Cortes.

Nag-iingat ang mga otoridad sa Maynila dahil sa Delta variant ng Coronavirus. Ayon kasi sa report ng Department of Health (DOH), may 216 Delta variant cases na ang Pilipinas, sa 97 na bagong kaso, anim dito ay mga umuwing overseas Filipinos.

