Mga produktong Pinoy, bumida sa Seoul food expo 2021

SEOUL, SOUTH KOREA -- Umarangkada na ang taunang Seoul Food Expo sa South Korea. Sa kabila ng ilang limitasyon dahil sa pandemya, tinangkilik pa rin ang mga produktong Pinoy tulad ng okra, saging at pinya.

Saging, pinya at mangga mula Pilipinas

Taun-taon ginaganap sa South Korea ang Seoul Food Expo. Pero dalawang beses na itong ipinagpaliban mula nang magka-pandemya. Ngayong 2021, natuloy rin ang expo kaya nakalahok muli ang Pilipinas sa pamamagitan ng Philippine Agriculture office sa Seoul.

Seoul Food Expo 2021 booth

“This year maliit lang ang ating participation in Seoul food but before, we are participating in this largest international food fair in Korea as one country pavilion so this time we only have 2 small booths, but we tried to maximize it by inviting 24 companies,” ayon kay Aleli Maghirang, Agriculture Attache sa Seoul.

Ikaapat ang South Korea sa top destination ng agri-export ng Pilipinas. At kabilang sa tinatangkilik ng mga South Korean ang mga produktong saging at pinya mula sa Pilipinas. Nadagdagan pa ito ng okra ngayong taon.

"...our main focus is to promote our Philippine-fresh okra which we just started our market as of this year and of course, tropical fruits particularly our bananas, mangoes, papaya and pineapple,” dagdag ni Maghirang.

Malaki man ang hamon ng pandemya, ikinatuwa pa rin ng mga kumpanya na makasali sa Seoul food fair.

“...despite the pandemic, our company was able to participate as one of the small players in the export of fresh fruits from the Philippines in promoting this in the Seoul Food 2021,” ani Lalaine Flores Lam, CEO ng Avante Agro-Products Philippines, Incorporated.

Ikinatuwa rin ng mga lokal na residente ang pagdating ng mga produkto at pagkaing Pinoy. At maging ang OFW na si Kristine, na-miss din ang mga produktong galing sa Pilipinas, ilang taon na rin kasi siyang hindi nakauuwi.

“Wish ko lang na mas marami pang produkto na galing sa atin ‘yung makita ko dito sa Korea,” sabi ni Kristine Mondares, isang scholar na OFW sa Korea.

