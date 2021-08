Mga Pilipino sa Pakistan, hinihikayat na magpabakuna laban sa COVID-19

PAKISTAN -- Hinihikayat ng Embahada ng Pilipinas sa Pakistan ang lahat ng mga Pilipino na magpabakuna laban sa COVID-19. Libre ang pagpapabakuna sa Pakistan, kailangan lamang bayaran ang vaccination certificate.

Ayon pa sa Embahada, responsibilidad ng mga employer at foreign placement agencies na tiyaking makakuha ng libreng vaccination program ang mga OFW na nagnanais magpabakuna.

Sa mga nais magpabakuna, magparehistro lamang sa National Database & Registration Authority o Nadra website. Kailangang ibigay ang passport number at mobile number. Bisitahin ang link na ito para sa listahan ng vaccination sites sa lungsod ng Karachi, Lahore at Islamabad kung saan pwedeng mag-walk-in ang mga nakapag-parehistro sa Nadra.

Samantala, noong ika-25 ng Hulyo, 3 milyong dose ng Moderna COVID-19 vaccines ang dumating sa bansa mula sa donasyon ng Amerika.

Umabot na sa 30,590,183 ang nabakunahan sa Pakistan laban sa COVID-19 ayon sa datos ng gobyerno ng Pakistan, Martes, ika-3 ng Agosto, 2021.

Vaccine statistics sa Pakistan as of August 3, 2021

“Despite national, regional, and global efforts, the pandemic is nowhere near finished. WHO will continue to work with the Government of Pakistan and donors to implement activities to control transmission and advocate for equitable vaccine access and distribution,” sabi ni Dr. Palitha Mahipala, Representative ng Pakistan sa World Health Organization o WHO.