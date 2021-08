Metro Manila target sa ECQ ang halos kalahati ng populasyong dapat mabakunahan

Pagpapabakuna kontra COVID-19 ng mga residente ng Navotas City, Hulyo 27, 2021. Mark Demayo, ABS-CBN News

Target ng Metro Manila na iratsada ang pagbabakuna sa eligible population sa loob ng 2 linggong enhanced community quarantine sa rehiyon, na magsisimula sa Biyernes.

Ayon sa Metro Manila Council, 45 porsiyento o halos kalahati ng populasyon ng mga lungsod ang inaasahang magiging fully vaccinated pagkatapos ng ECQ period.

Nasa 36 porsiyento pa lang ng adult population ng Metro Manila ang fully vaccinated hanggang noong Agosto 1.

"Kung mangyayari 'yon na protektado ang Metro Manila, mapoproteksiyunan na rin natin ang buong bansa dahil karamihan ng mga galing sa airport dito sa Metro tapos nag-uuwian sa probinsiya," ani Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benhur Abalos.

Ayon sa lokal na pamahalaan ng Maynila, magpapatupad ito ng 24/7 COVID-19 vaccination para makatulong sa pagratsada ng pagbabakuna.

Sinabi ni Manila Health Department chief Dr. Arnold Pangan na papayagan pa rin ang walk-in na bakunahan kahit ECQ pero dapat ay rehistrado online.

"They have to inform their barangay chairmen na pupunta sila sa vaccination sites para po payagan sila na lumabas," ani Pangan.

"Hindi na po sila kailangan makatanggap ng text message. Same procedure sa ginagawa natin ngayon. Lahat ng pupunta sa vaccination sites kailangan pre-registered at may QR code," aniya.

Hindi naman muna tatanggap ng walk-in sa vaccination sites ang Navotas, ayon kay Mayor Toby Tiangco.

Kaya umano ng Navotas magbakuna ng 5,000 hanggang 8,000 na tao kada araw.

Tiniyak naman ni National Task Force Against COVID-19 spokesperson Restituto Padillla Jr. na may nakalaan para sa planong pagtuturok ng 4 milyong doses ng COVID-19 sa Metro Manila sa gitna ng lockdown.

Galing ang mga bakuna sa mga nai-deliver ng Sinovac vaccines noong nakaraang linggo at higit 3 milyong Moderna vaccines na darating sa Pilipinas ngayong Martes.

"May nakalaan na ‘yan, naka-ready na. It will be coming from the current inventory of Sinovac and the arriving Moderna vaccines," ani Padilla.

Ilalagay sa ECQ ang Metro Manila hanggang Agosto 20 upang makontrol ang pagkalat ng COVID-19 sa harap na rin ng banta ng mas nakahahawang Delta variant.

