'Maulan, walang pera': Bentahan ng pagkain matumal 3 araw bago ang ECQ

MAYNILA — Kakaunti ang mga namili sa ilang pamilihan sa Metro Manila 3 araw bago mag-umpisa ang enhanced community quarantine (ECQ) sa rehiyon.

Sa Mega Q Mart, matumal pa rin ang benta, ayon sa mga nagtitinda. Bukod kasi sa maulan na panahon, madami umano sa mga mamimili ay wala namang sapat na ibibili ng pang-stock na pagkain.

"Sa ngayon medyo matumal, gawa na rin ng ulan tapos 'yung iba nagtitipid din po halos wala na ring money 'yung mga tao ngayon eh kasi gawa ng magla-lockdown pa. Halos wala na pong kita, ganu'n, medyo hirap na sa budget," ani Dave Pinlac, vendor.

May mga mamimili namang nagsabi na mas natakot sila noong unang beses na isailalim sa ECQ ang Metro Manila kumpara ngayon, at kampante sila na may makakalabas pa ring kamag-anak nila para mamili kung sakaling may kailanganin.

"Mas konti ngayon, mas natakot kami noong una pero ngayon, ewan ko kung gaano kahigpit pero mas marami ang na-stock namin noon... Ngayon kaunti ang budget ng ano namin ngayon," ani Thelma Palisoc, konsumer.

Ang ilan naman, naglabas na ng itinabing ipon pang-emergency para mapunan ang pamimili ng mga kailangan.

"Kahit walang pera, 'yung tinatago nilalabas ko na para hindi na ako labas nang labas, nag-stock na ako ng pagkain. Mahirap naman kasing umasa sa ayuda ng gobyerno po eh," ani Rubylyn Hilario, konsumer.

Tiniyak naman ng Department of Agriculture (DA) na may sapat na pagkain para sa mga taga NCR ngayong ECQ.

Ayon sa DA, maaari pa ring gamitin ng mga magdadala ng mga pagkain at agricultural products sa NCR ang kanilang food passes o IATF ID na in-issue noong nakaraang taon.

—Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News