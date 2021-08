Lutong Pinoy, tulong sa mga Pinoy sa Singapore

SINGAPORE -- Magbibigay ng libreng webinar para sa mga pamilyang may kids with special needs tulad ng mga batang may Down syndrome ang 21 Extra Goodness, isang social enterprise sa Singapore kung saan ang founder ay ang advocate for kids with special needs na Pinay na si Anna Ico-Tingzon, 43 anyos.

Maaaring mapanood ang libreng webinar na "Therapy at Home and its Benefits" sa Facebook page ng 21 Extra Goodness sa ika-12 ng Agosto, Huwebes, 9:00 ng gabi. Layon ng proyekto na mabahaginan ng kaalaman ang mga pamilyang Pilipino na may kids with special needs patungkol sa kahalagahan ng occupational therapy para sa early milestone of development ng bata na puwedeng gawin lamang sa loob ng tahahan lalo na ngayong nasa gitna tayo ng pandemya.

Isa sa mga guest speaker sa webinar si Maryann Morales, PT, DPT, isang pediatric physical therapist mula sa ConnectEducation Kids Therapy Center sa Pilipinas.

Ang 21 Extra Goodness ay nagbibenta ng mga pagkaing lutong Pinoy bilang tulong sa mga pamilyang Pilipino sa Singapore lalo na para sa kapakanan ng mga batang may Down syndrome.

Ilan sa mga lutong Pinoy ng 21 Extra Goodness

Ang anak ni Ico-Tingzon na si Marian ay nadiagnose na may Down syndrome noong ito’y isinilang noong December 25, 2017. At sa lahat ng challenges na kinakaharap ni Ico-Tingzon at ng kanyang asawa sa pag-aalaga kay Marian, mas minabuti nilang tumulong sa mga kapwa magulang na may mga batang may special needs. Isinusulong ng 21 Extra Goodness ang early intervention para sa mga batang may Down syndrome para makasabay sila sa normal na pamumuhay at inclusion sa lahat ng aspeto ng lipunan.

Si Anna Ico-Tingzon kasama ang asawang Pinoy na si Maki at anak na si Marian, 13 taon na silang naninirahan sa Singapore.

"Para po sa mga batang may special needs, maging ito man ay may autism, ADHD or Down syndrome, mahalaga po na mabigyan sila ng early intervention or assistance sa kanilang paglaki. Kaya po magbibigay kami ng libreng webinar session para makatulong sa bawat pamilyang may anak na may special needs. Sa panahon ng pandemya, tulong tulong po tayong mga Pilipino, especially po para sa ating mga anak," ani Ico-Tingzon.

Ulat ni Annalyn "Apol" Mabini | TFC News