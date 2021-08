Lalaki sa Cagayan, arestado sa pagbebenta ng mga baril

Arestado ng awtoridad ang isang lalaki sa Iguig, Cagayan dahil sa pagbebenta at pag-iingat ng mga hindi lisensyadong baril.

Kinilala ang naaresto na si Dolfe Dumayo, 36, tubong Baluno, Isabela Basilan, Zamboanga City at kasalukuyang naninirahan sa Barangay Santa Teresa, Iguig.

Ayon sa Cagayan Police Provincial Office, nagsagawa ng buy-bust operation ang Provincial Intelligence Unit noong Lunes ng umaga.

Huli nila sa akto na nagbenta ng isang caliber .45 pistol na may apat na bala ang suspek kapalit ng P20,000.

Nakumpiska rin sa pag-iingat ng suspek ang isa pang caliber .45 pistol na may dalawang magazine at 14 piraso ng bala, isang caliber 357 Taurus na may tatlong bala, 3 piraso ng bala ng caliber 5.56 na baril at isang hand grenade.

Hiningan ang suspek ng mga kaukulang dokumento, pero wala itong naipakita kung kaya agad siyang inaresto.

Sinampahan na ang suspek ng reklamong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition at Republic Act 9561 o Unlawful Possession of Explosives.

- ulat ni Harris Julio