Ilang COVID-19 referral hospitals, facilities dama na ang pag-akyat ng mga kaso

Philippine General Hospital. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Dama na ng ilang COVID-19 referral hospitals sa Kamaynilaan ang pagtaas ng mga kaso ng sakit sa mga nakalipas na linggo.

Ang East Avenue Medical Center sa Quezon City, nasa 80 porsiyento na ang bed utilization ngayon, ayon sa medical chief nilang si Alfonso Nunez.

"Sinusukat namin 'yung aming data doon sa utilization rate namin. At mga 2 weeks ago, yung aming bed utilization rate ay nasa 40 hanggang 50 percent. Ngayon kasi, umaabot na ito ng mga 75 hanggang 80 porsiyento. So masasabi namin talagang tumaas 'yung mga COVID-19 related patient na pumupunta sa aming ospital at na-aadmit dito," ani Nunez sa programang "Sakto" nitong Martes.

Sabi ni Nunez, kampante naman silang hindi kakapusin ang suplay ng medical oxygen.

""We are currently upgrading yung aming oxygen generating plant… Nag-stockpile na kami ng mga oxygen tank and naglalagay na kami ng isang secodary system… Kapag na-upgrade namin ito, palagay ko kaya namin bigyan ng oxygen yung mga katabi namin hospital, at a certain limit lang," aniya.

Sabi ng EAMC na nag-upgrade sila ng kanilang mga sistema bago pa ang inaasahang paglobo ng mga kaso dahil sa Delta variant.

Samantala, sinabi naman ni Philippine General Hospital spokesperson Dr. Jonas Del Rosario na "consistent" ang pag-akyat ng hospital admissions sa kanilang pasilidad.

Pero, aniya, sapat pa sa ngayon ang kanilang kapasidad, at suplay ng oxygen.

"We're a little bit mga 60 percent capacity. Sa ngayon, may sapat naman pong oxygen na naibibigay sa mga pasyente. Hydro-oxygen, meron pa naman po," ani Del Rosario.

Sa ngayon, ayon sa Department of Health, "manageable" pa ang healthcare utilization rate sa rehiyon, pero tumataas ang critical care utilization.

Para sa DOH, nasa low-risk category pa sa ngayon ang COVID-19 situation ng buong bansa bagama't malapit na rin sa moderate risk.

"In other words, ito 'yung sinasabi namin na hindi natin sisisihin itong pagtaas ng active cases. Baka mangyari nanaman 'yung wave nung last March or April, napakarami ng pumasok sa ospital at na-overwhelm," ani Vega.

Sa datos ng Manila Health Department, nasa 72 porsiyento nang okupado ang kanilang COVID-19 field hospital.

Sa Pasay City, nasa 50 porsiyento na ang occupancy rate ng Pasay City General Hospital, pero full occupancy na ang mga medical at surgery ng non-COVID-19 cases.

Sabi naman ng Private Hospitals Association of the Philippines, nakahanda na rin sila sakaling tuluyang madagdagan ang COVID-19 cases sa Kamaynilaan.

"Ang problem lang natin right now, of course, yung staffing kung sakaling tumaas yung cases. And then, may mga gamot kasi na like Tocilizumab, right now, ang supply hindi masyadong adequate eh. Ang mamahal pa naman no'n. remdesivir right now, okay," ani PHAPI President Jose Rene de Grano.

Base sa COVID-19 bulletin ng DOH ngayong Martes, 57 percent ng ICU beds sa Metro Manila ay okupado, 51 percent naman sa isolation beds, at 46 percent sa ward beds.

Sa buong bansa, 62 percent ng ICU beds ay okupado na, 52 percent sa mga isolation beds, at 50 percent sa mga ward beds.

Ang nagagamit na ventilators naman ay 41 percent, pareho sa Kamayanilaan at sa buong bansa.

-- Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News