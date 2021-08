Hirit ng labor group: P5,000 ayuda kada pamilya, free transpo ngayong ECQ

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Marami na ang naghahanda para sa enhanced community quarantine (ECQ) sa Metro Manila sa Biyernes pero para sa mga tulad ni Leticia Aguilar, hindi ito posible.



Bilang manikurista, 3 araw na lang kada linggo ang pasok niya sa parlor. Ganun din ang asawa niyang utility worker.

Dahil 5 ang anak, matagal nang hindi sumasapat ang kanilang sahod.

"Wala ka na rin naman aasahang mauutangan dahil siyempre 'yung iba wala ding pasok. Kaya ang mangyayari nito, kung ano 'yung nasa bahay mo na konting naipon mo na pagkain, 'yun lang ang makakain mo. Pasalamat ka na lang kung may ayuda kang matatanggap galing sa gobyerno. Eh pa'no kung wala?" ani Aguilar.



Isa si Aguilar sa mga matitigil sa trabaho dahil bawal sa ECQ ang personal care services, salon at iba pang negosyo na hindi kasama sa essential industries gaya ng manufacturing, export at BPO.

Ang mga restaurant workers naman, nauna nang magsimula ang kalbaryo dahil maagang ipinagbawal ang dine-in operations.

"Ngayon pa nga lang, nauuna nang mawalan ng trabaho ang restaurant workers natin dahil sa pagbabawas ng capacity ng mga kainan. Saan po sila kukuha ng pangkain nila kung no-work no-pay ang iskema sa trabaho?" tanong ni Jerome Adonis, Kilusang Mayo Uno (KMU) secretary general.

Kaya panawagan ng KMU, P5,000 ayuda kada pamilya, libreng transportasyon, paid quarantine leave, at price freeze ngayong ECQ.

Nagpulong naman ulit ang technical working group para sa social amelioration program. Binubuo ang grupo ng Department of Social Welfare and Development, Department of Budget and Management, Department of Labor and Employment o DOLE, at iba pang ahensiya.

Mahigit 11 milyon na indibidwal ang nabigyan noon ng SAP at sila rin ang target mabigyan ngayon.

Pero tingin ng DOLE, kakailanganin ng hiwalay na ayuda para sa nasa 400,000 manggagawa na direktang tatamaan ng ECQ.

Kaya humihingi rin sila ng hiwalay na P2 bilyong pondo para sa P5,000 one-time cash assistance sa ilalim ng COVID Adjustment Measures Program ng DOLE.

Marami namang labor group ang naniniwala na panahon nang bumuo ng malinaw na programa sa ayuda na magagamit sa tuwing may lockdown.

Kabilang sa isinusulong nila ang P10,000 income guarantee, P100 arawang wage subsidy, na dapat sabayan ng agresibong pagbabakuna, contact tracing, at libreng COVID-19 testing sa mga manggagawa.



—Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News