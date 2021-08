Hanggang P4,000 'lockdown ayuda' ibibigay sa mga mahihirap sa NCR

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Aabot sa P1,000 hanggang P4,000 ang inaasahang ayuda ng pamahalaan sa mga mahihirap na mga residente ng Metro Manila na sapul ng enhanced community quarantine (ECQ) sa Kamaynilaan sa Agosto 6.

Naglaan ang Malacañang ng P13.1 bilyon para may matanggap na ayuda ang nasa 10.7 milyong mahihirap na pamilya sa Kamaynilaan oras na ipatupad ang mahigpit na lockdown nang hanggang Agosto 20.

Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, kukunin ang pondo sa mga savings fund ng lahat ng ahensiya ng gobyerno, alinsunod sa Administrative Order No. 41 na nilagdaan ng Presidente noong May 12, 2021.

"Ang nakasaad po dito, ang gagamitin natin para sa ayuda, ay manggagaling mula sa lahat ng 'unobligated continuing appropriations,' savings na dineklara ng mga departamento, bureaus, mga ahensiya, opisina ng national government, alinsunod sa AO 41," ani Roque.

Pinag-iiisipan naman ng Metro Manila Council himukin na gawing "house to house" ang community pantry.

"Ang problema natin sa pantry, kung magpapapila ka at magiging super-spreader event e, siguro i-coordinate na lamang para maibahay-bahay na lamang po ito. Ang purpose ng ECQ ay talagang 'wag lumabas ng bahay e. E kung magpapapila tayo sa labas, at magbibigay po tayo baka magkagulo,” ani Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) Chairman Benhur Abalos.

Ang grupong Defend Jobs Philippines, naisip na gawing "color coded" ang sistema sa community pantry.

Sila na mismo ang mag-iikot sa lugar at hinimok ang mga residente na magsabit ng pulang watawat kung nangangailangan ng pagkain at kulay berde naman kung nais nilang mag-donate.

"Ang nais sana namin ay kumalat ito sa iba pang mga lugar, 'yung mga organisasyon ay gayahin din nila ang ganitong inisyatiba para magbigay ng tulong sa lugar na kayang abutin labas sa mga lugar na kaya naming abutin," ani Defend Jobs Philippines Spokesperson Christian Lloyd Magsoy.

Tingin din ng grupo na hindi sapat ang ayuda ng pamahalaan.

"Fourteen days 'yun... Sa minimum wage earner ang katumbas nu'n ay P7,000 plus. 'Yun nga na P7,000 kulang na kulang pa para buhayin ang kanilang pamilya, what more pa kaya 'yung 4,000 lang? Halos walang mararating 'yun. sobrang liit 'yung inilaang ayuda," ani Magsoy.

Naghahahnap na rin ng paraan ang Maginhawa Community Pantry ng paraan kung paano maipagpapatuloy ang pamimigay ng pagkain sa nakatakdang ECQ.

-- Ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News