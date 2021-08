FDA: Delta variant hindi kumalat sa PGH dahil sa bakuna, health protocols

MAYNILA - Kahit umabot aniya sa 21 ang nahawakang kaso ng Delta variant sa Philippine General Hospital mula pa noong Hunyo, hindi umano kumalat ang nakakahawang variant sa health care workers.

Ayon kay Food and Drug Administration Director General Eric Domingo, sa 21 na bilang na ito, 8 ang na-admit sa PGH, 8 ang outpatient, habang 5 ang health care workers.

Karamihan aniya sa 21 ay hindi pa nababakunahan o kaya ay hindi pa kumpleto hanggang 2nd dose.

Sa kanilang hanay din aniya nila nagmula ang critical at severe case ng delta variant.

"Iyon po sa unvaccinated, kung titignan po natin iyon pong labing anim na hindi health care workers, none of them are fully vaccinated at kung titignan ang category, iisa ang asymptomatic, iyong mild karamihan po dito ay vaccinated and some unvaccinated, pero iyung severe at critical either unvaccinated po ito or partially vaccinated. Talagang po iyong fully vaccinated hindi po nagkakasevere at hindi rin po namamatay," ani Domingo.

Sa mga health worker naman ng PGH, ayon kay Domingo, hindi kumalat ang Delta variant kahit pa sinasabing mas nakahahawa ito kumpara sa iba pang variants ng COVID-19.

Ito ay dahil marami na ang protektado ng bakuna at sumusunod din sila sa health protocols.

"In PGH kung saan po araw-araw sila po ay eexposed dito, mayroon lamang pong lilima na nagkaroon ng Delta variant at gumaling naman po lahat. Noong nagcontact-tracing po sila doon sa exposure nito, out of 400 na kinontact-trace sa PGH, dadalawa lang na lumabas na positive. Ibig sabihin, it wasn’t as contagious when it came to the PGH dahil unang una po karamihan ng mga tao doon ay vaccinated at sumunod sila sa health protocol," ani Domingo.

Dahil dito, kumbinsido ang FDA na ang pagbabakuna ang susi para hindi kumalat ang Delta variant at hindi mauwi sa kamatayan ang tataaman nito, base na rin sa pagaaral ng World Health Organization.

"Nakikita naman po na kahit bumaba ng kaunti iyong sa Delta virus na protection, narereduce ng kaunti against symptomatic disease, however iyong protection against severe disease and death is retained... basta po nabakunahan natin ang ating mga kababayan, we know it will work because vaccination prevents COVID-19 infection. At iyong nagkakainfection, napeprevent din iyong severe illness at pagkamatay," ani Domingo.