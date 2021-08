5 pulis, suspek sa kidnap-slay case; biktimang online seller, sinunog

Tatlong pulis at isang sibilyan ang arestado at nasa kustodiya ngayon ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group (AKG) dahil umano sa pagdukot at pagpatay sa online seller ng mga alahas na si Nadia Casar.

Kinilala ang mga ito na sina PSSg. Benedict Reyes ng Santa Rosa Municipal Police Station, PSSg. June Malillin ng Palayan City Police Station at PCpl. Julius Alcantara ng Police Provincial Drug Enforcement Unit (PPDEU) ng Nueva Ecija Provincial Police Office. Naaresto si Reyes noong Huwebes, habang noong Sabado naman naaresto sina Malilin at Alcantara.

Arestado rin ang caretaker ng bahay kung saan dinala ang biktimang si Casar.

Base sa pahayag ng Grab driver na si "Mark", may idineliver umano ang biktima noong July 20 sa isang Franklin Macapagal alias "Kelly" sa Sta. Rosa, Nueva Ecija.

Agad din silang umalis matapos ang transaksyon, pero habang bumabiyahe, hinarang sila ng limang armadong lalaki sakay ng isang pick-up at dalawang motorsiklo.

Natagpuan ang sinunog na bangkay ni Casar sa Sitio Pinagpala, Barangay Imelda Valley, Palayan City, Nueva Ecija.



Pinaghahanap naman ang iba pang sangkot umano sa krimen na sina Police Master Sgt. Rowen Martin at Police Staff Sgt. Drextemir Esmundo na nasampahan na din ng kasong violation of Article 267 of the Revised Penal Code (Kidnapping and Serious Illegal Detention).

Tiniyak naman ng PNP na pananagutin ang mga sangkot na pulis.

—Ulat ni Trisha Mostoles