MAYNILA — Aabot sa 650 empleyado ang nadatnan ng mga awtoridad nang salakayin nila ang tanggapan ng isang Philippine Offshore Gaming Operator sa Pasay City, Miyerkoles ng madaling-araw.

Sanib-pwersang pumunta sa lugar ang mga tauhan ng Department of Justice, National Bureau of Investigation, Philippine National Police at Presidential Anti-Organized Crime Commission matapos makatanggap ng impormasyon na ginagamit ang POGO site para sa love scam at cryptocurrency scam operations.

Lumitaw din sa imbestigasyon ng awtoridad na rehistrado sa Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) ang hub.

“Initial information namin may intelligence talaga may scamming na nagaganap sa POGO sa Pasay. So dinivelop namin ung initial intelligence into case buildup to produce evidence to secure a search warrant at nakuha namin search warrant," ani Undersecretary Nicolas Ty ng Inter-Agency Council Against Trafficking.

"Registered service provider siya sa Pagcor, lumalabas talaga, may konting konting kwarto na may gambling activities na nagaganap...pero karamihan ng kwarto one form or one part of a scam ang ginagawa niya," dagdag ni Ty.

Watch more News on iWantTFC

Bahagi umano ng love scam modus ang kumuha ng mga modelo na binabayaran nila para mang-akit ng isang biktima. May script din at backstory na kailangan sundan para hindi magtaka ang kanilang binibiktima.

Kailangan makuha nila ang loob ng biktima sa loob ng isang linggo at kalaunan ay uutusan nila ang mga ito na mag-invest ng pera sa crypto currency kung saan umano nila kinukulimbat ang pera ng mga biktima.

Nasa 464 Pilipino na nahuli ng mga awtoridad na nagtatrabaho sa POGO hub habang nasa 186 naman ang mga banyaga.

Ayon sa ibang mga empleyado, hindi nila alam na may ganitong scam na nangyayari at iginiit na wala silang kinalaman sa mga ilegal na aktibidad.

"Nagtatrabaho po ako, bigla silang dumating. Pinataas ang kamay namin. POGO po ginagawa namin. POGO lang po ginagawa ko," saad ng isang empleyado na isang taon na nagtatrabaho sa lugar.

Narecover din ng mga awtoridad ang mga SIM cards, computer, gadgets, at ibang kagamitan na ginagamit umano sa scam.

May isang kwarto na puno ng maraming cellphones at makina na gamit para umano pang-text blast. Dito rin umano pumapasok ang pera na nakukuha nila sa mga biktima.

Iimbestigahan pa isa-isa ng mga awtoridad ang mga empleyadong nahuli sa POGO hub, habang inaayos na rin nila ang mga kaso na posibleng isampa sa pamunuan ng hub.

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC