MAYNILA - Matapos ang dalawang taon, balik face-to-face ang pagtatapos o graduation ceremonies sa University of the Philippines Diliman.

Kabilang sa mga nagsipagtapos sa UP College of Law ang Indigenous Peoples rights advocate na si Norbert Indunan mula sa Kiangan, Ifugao.

Dumalo siya sa pagtatapos ngayong Martes suot ang traditional woven fabric at headdress mula sa kanilang lalawigan.

"Naranasan ko kasi noong bata ako na iba ang tingin sa Indigenous Peoples. I want to show the world na matatalino ang IP and we can survive this world," ani Indunan.

Guest speaker sa graduation rites si dating Vice President Leni Robredo, na isang abogado.

Payo niya sa higit 200 na nagsipagtapos, pairalin ang batas nang walang pinipiling estado.

"Sa batas, pantay ang lahat. Walang lamang ang naka-Barong sa naka- duster. Walang bentahe ang nakabalat na sapatos sa may putik ang talampakan. Tao ang bawat tao, kaya pantay ang dignidad at karapatan ng lahat," ani Robredo.

Sa UP Diliman nagtapos si Robredo sa kursong economics, habang sa University of Nueva Caceres naman niya natapos ang kaniyang law degree.

Isa sa naging sentro ng mensahe ni Prof. Edgardo Vistan II, Dean ng UP College of Law, ang pagiging makabuluhan ng legal journey ng bawat law graduate mula sa unibersidad.

"Make a mark in the lives of others and destiny in our nation," ani Vistan.

Umaasa ang UP Law faculty na magiging makatao at makabayan ang mga susunod na abogadong Isko at Iska.

