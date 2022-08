Paghihigpit sa borders dahil sa monkeypox, di pa kailangan: DOH

Watch more News on iWantTFC

Hindi nakakakita ng dahilan ang Department of Health (DOH) para muling maghigpit o magsara ng border ang Pilipinas kahit pa na-detect ng bansa ang unang kaso nito ng monkeypox.

"Even the WHO (World Health Organization) has declared that this virus, the threat of this virus is low to moderate risk. At sinabi nila na hindi natin kailangan itigil ang trade, 'di kailangan mag-restrict ng borders," sabi ni DOH officer-in-charge Maria Rosario Vergeire.

Ayon kay Vergeire, handa ang gobyerno na tumugon sakaling dumami pa ang tatamaan ng monkeypox sa bansa. Kabilang umano rito ang paghahanda ng mga medical worker at pasilidad, at dagdag na kakayahang mag-test ng mga laboratoryo sa iba-ibang panig ng bansa.

Sa ngayon, kaya ng Research Institute for Tropical Medicine sa Muntinlupa na mag-test ng nasa 1,000 sample kada araw para sa monkeypox. Dahil dito, tanging ang mga may sintomas gaya ng lagnat at skin lesions ang isinasailalim sa test.

Hindi rin umano gaya ng COVID-19 na mas madaling makahawa, nakukuha ang monkeypox sa pamamagitan ng skin-to-skin contact, paggamit ng beddings ng taong may monkeypox o pangmatagalang face-to-face interaction sa may sakit.

Ayon din kay Vergeire, hindi maaapektuhan ng monkeypox ang pagbabalik ng face-to-face classes.

"There is no reason for us to delay or stop the opening of classes because of the detection of monkeypox in the country. Mayroon tayong safeguards to ensure the safety of children," aniya.

Wala pang gamot sa bansa para mismo sa monkeypox. Patuloy pa ring nakikipag-usap ang Pilipinas sa development partners tungkol sa posibilidad ng pagtanggap ng mga donasyon na bakuna laban sa sakit.

Nagpaala naman ulit si Vergeire na gaya ng ibang sakit, posibleng magkaroon ng komplikasyon ang isang tao bunsod ng monkeypox.

"Kung ikaw ay may sakit at immunocompromised ka, maaring magka-sepsis o impeksiyon sa dugo. Maaring magkaroon ng encephalitis ang isang tao because of this," ani Vergeire.

"[But] let us not be paralyzed by fear. Kailangan lang po talaga tayo ay vigilant, kailangan alam natin kung paano nakukuha ang sakit na ito, kailangan alam natin kung paano mapipigilan ang sakit na ito," dagdag niya.

Ayon sa infectious disease expert na si Dr. Rontgene Solante, mahalagang ang mga gamit ng taong may monkeypox ay nakahiwalay.

Mahalaga rin ang tamang paraan ng pagtapon sa mga disposable na bagay na ginamit ng nahawahan ng sakit.

Pero kung ang mga damit sa mall at ukay-ukay ang pag-uusapan, para kay Solante ay hindi ito nakikitang isa sa mga paraan para maipasa ang virus.

Dapat din umanong maunawaan ng publiko na hindi sexually transmitted disease o infection ang monkeypox, na nangangahulugang posible itong makuha ng sino man sa ibang paraan.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News