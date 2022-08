Chemical spill pinangangambahan sa isang ilog sa Davao

Isang posibleng chemical spill ang naiulat sa Suawan River sa Davao City matapos mahulog ang isang tanker truck doon na may kargang sodium hydroxide. Courtesy: Davao City Central 911

DAVAO CITY — Nag-abiso ang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office (DCDRRMO) sa publiko na huwag munang maligo at mangisda sa ilog ng Suawan na tributary o karugtong din ng Davao River.

Pinangangambahan kasing may chemical spill sa naturang ilog matapos mahulog sa malalim na bangin ang isang tanker truck sa Barangay Suawan, Davao City, Lunes ng gabi.

Patay ang driver ng nadisgrasyang truck habang nailigtas naman ang kasama nito.

Napag-alamang may kargang caustic soda o sodium hydroxide ang tanker truck na tumagas patungo sa Davao River.

Ayon sa hepe ng DCDRRMO na si Alfredo Baloran, napansin nilang may namatay nang mga isda sa Suawan River matapos ang insidente.

Dahil dito, nag-abiso ang mga awtoridad na iwasan muna ang nasabing ilog.

"Huwag na muna tayong maligo at mangisda doon dahil ini-examine pa ng DENR, EMB, at BFAR ang tubig sa ilog kung may effect ba talaga ang mga nahulog na kemikal. Hintayin natin ang advisory mula sa mga kinauukulan," ani Baloran sa panayam sa kanya sa city government-owned Davao City Disaster Radio.

Kinordon na ang area at rumesponde na rin ang mga awtoridad para malinis ang area.

Dagdag pa ni Baloran, delikado ang kemikal na sodium hydroxide kasi nakakapaso ito ng balat at nagiging sanhi ng pagsusuka, diarrhea, at hirap sa paghinga.

Naghahanda naman ang mga ahensya ng gobyerno kung sakaling lumala ang sitwasyon.

— Ulat ni Hernel Tocmo

