Bisa ng mga birth, death, at marriage certificate, permanente na

MANILA — Permanente na ang bisa ng lahat ng mga birth, death, at marriage certificates, ayon sa isang bagong batas.

Ganap nang naging batas nitong July 28 ang Republic Act 11909 o ang “Permanent Validity of the Certificates of Live Birth, Death, and Marriage Act", ayon sa documentong inilabas ng ilang senador.

Ayon sa batas, permanente na ang bisa ng lahat ng mga birth certificate, death certificate, at marriage certificate na inisyu, nilagdaan, certified, o authenticated ng Philippine Statistics Authority (PSA), maging ng National Statistics Office (NSO) at ng local civil registries, kahit anong petsa pa ito inisyu.

Layon nitong tanggalin ang matagal na umanong suliranin ng mga aplikante sa mga ahensya ng pamahalaan at ilang pribadong institusyon, na tanging ang mga dokumento lamang na hindi bababa sa anim na buwan simula ng inisyu ang tinatanggap, ayon sa isang pahayag mula sa opisina ni Sen. Ramon "Bong" Revilla, Jr.

Kahit na una nang ipinaliwanag ng PSA na wala umanong expiration ang mga certificates nito, nagbabago kasi ang kulay ng mga iniisyu nitong dokumento at nagiging basehan pa kung luma ba o bago ang mga certificate na isinusumite.

Dahil taon-taong nagbabago ang kulay ng mga certificate, natutulak umano ang nakararami na kumuha ng bagong kopya ng naturang dokumento kahit hindi naman kailangan.

“Malugod tayo na naipasa na ang ‘Permanent Validity of the Certificates of Live Birth, Death, and Marriage Act’ na pinagsikapan at pinagtulung-tulungan natin na madinig sa Senado. Ang panalo dito ay ang bawat Pilipino, na hindi kailangan gumastos pa nang paulit-ulit para sa mga certificates dahil ang mga hawak at nabayaran na nila ay di na mawawalan ng bisa," ani Revilla.

KAUGNAY NA VIDEO

Watch more News on iWantTFC