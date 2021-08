Mga pampublikong sasakyan tuloy ang pasada sa ECQ

Sakayan ng bus sa C3 Road sa 5th Avenue, Caloocan City noong Agosto 2, 2021. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

Ngayon pa lang, abala ang mga tao sa pamimili, pamamalengke at pag-asikaso ng mga dapat gawin bago muling isailalim sa enhanced community quarantine (ECQ) ang Metro Manila sa Biyernes.

May pangamba kasi na kapag ECQ, wala na namang masasakyang pampublikong sasakyan.

"Sobrang mahalaga sa 'min na may masakyan, lalo na sa mga taong nagtrabaho. Ang hirap 'pag ECQ, maglalakad nang malayo. Sayang sa oras," sabi ni Jerome Mirajes.

Pero hindi tulad ng mga nakaraang ECQ, tuloy ang pagpasada ng mga pampublikong sasakyan, ayon kay Transportation Assistant Secretary Goddes Hope Libiran.

Susundin pa rin umano ang mga health and safety protocol sa mga sasakyan.

Sakaling may ibang iutos ang Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases, susunod ang Department of Transportation (DOTr), ani Libiran.

Ang isyu naman para sa mga tsuper ay lugi na naman sila dahil kakaunti ang pasahero. Ang iba rin umano sa kanila'y hindi pa nakakakuha ng ayuda.

"Wala rin kami kikitain, mapupunta sa krudo... kailangan namin ng ayuda," sabi ng jeepney driver na si Rodrigo Sediana.

Sa oras na mag-ECQ na, mga authorized person outside of residence lang ang papayagang lumabas.

Kabilang dito ang mga government officials, frontliners, may pangangailangang medikal at kasama nila, mga kailangang umuwi ng bahay, at mga magpapabakuna.

Inaasahang maglalabas ang DOTr ng malinaw na panuntunan sa pampublikong transportasyon sa panahon ng ECQ.

— Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News