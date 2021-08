Mas maagang curfew, quarantine pass ipatutupad sa Metro Manila ECQ

Mas pinaagang curfew at paggamit ng quarantine pass ang ilan sa mga ipatutupad sa muling pagsasailalim sa Metro Manila sa enhanced community quarantine (ECQ).

Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benhur Abalos, kasabay ng implementasyon ng ECQ mula Agosto 6 hanggang 20, ipatutupad ang curfew na mula alas-8 ng gabi hanggang alas-4 ng madaling araw sa Kamaynilaan.

Maglalabas na rin ng quarantine pass ang mga local government unit (LGU) para makontrol ang bilang ng mga taong lalabas ng kanilang mga bahay.

Pagdating naman sa liquor ban, kaniya-kaniyang desisyon na raw ang mga LGU.

"So far may mga LGUs kasi na nagsasabi na wala silang liquor ban, kamukha ng Makati, ng Taguig, Pasig, at Las Piñas, at nakikita naming ang Valenzuela, ang Mandaluyong, Parañaque, Pasay, Navotas, Pateros, Quezon City at San Juan, may mga liquor ban," ani Abalos.

Ayon sa Department of the Interior and Local Government (DILG), ngayon pa lang ay halos 2,000 nang pulis ang nakakalat sa mga checkpoint sa Metro Manila para masiguro ang pagsunod ng social distancing at curfew.

Bukod pa ito sa mga quarantine control point sa Bulacan, Pampanga, Cavite, Batangas, Rizal at Nueva Ecija.

Pero asahan pa raw na dadami ang checkpoint sa Metro Manila pagsapit ng Agosto 6.

Aabot umano sa 5,000 pulis ang ide-deploy hindi lamang sa National Capital Region kundi pati sa mga boundary sa Calabarzon at Central Luzon regions.

"So ang paalala natin sa mga kababayan, magdala na tayo ng patunay na tayo ay [Authorized Persons Outside Residence]," ani DILG Undersecretary Jonathan Malaya.

Tiniyak naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque na may ayudang naghihintay para sa mga apektadong residente ng NCR.

Ayon kay Roque, kumpirmado ang cash assistance na tig-P1,000 kada indibidwal o hanggang P4,000 kada pamilya.

Pero kung saan umano huhugutin ang pondo para rito ay pag-uusapan pa lang ng mga taga-Department of Budget and Management.

"Sigurado pong ibibigay iyan. Ang hindi lang sigurado, saan kukunin," ani Roque.

Nagbabala rin si Roque na posible pa ring mapalawig ang ECQ kung hindi mapipigilan ang pagpalo ng mga kaso ng COVID-19.

— Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News