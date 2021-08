Ilang ospital, LGU nakapagtatala na ng mas maraming COVID-19 cases

MAYNILA — Patuloy ang pagdami ng COVID-19 cases sa Philippine General Hospital (PGH).

Sabi ni PGH spokesperson Dr. Jonas del Rosario, umabot na sa 143 ang naka-admit na kaso ng COVID-19 sa kanila ngayong Lunes, mula sa 125 lang noong Biyernes.

Katumbas aniya ito ng 60 percent bed occupancy. Moderate to severe ang karamihan ng kaso at may ilang kritikal.



Patuloy naman ang pagpapadala nila ng samples para sa genome sequencing lalo't 21 kaso ng Delta variant ang nai-record sa PGH.

Tinaasan na rin aniya nila ang lebel ng personal protective equipment ng health workers para maiwasan nila ang mas nakahahawang variant.



Ayon kay Del Rosario, sa monitoring nila sa nakaraang 10 araw, consistent ang pag-akyat ng numero.



Tiniyak naman ng ospital na sa ngayon, sapat pa ang mga kama at ilang gamit.

"The maximum po ng aming COVID-19 beds ay 250. Sa ngayon, sapat naman po. May mga oxygen po kaming naibibigay sa mga pasyente, high flow oxygen. Ang assumption po namin, hindi na namin hinihintay kung ano ang sasabihin ng Philippine Genome Center, ngayon po ang mga bagong admissions ng PGH, ina-assume na po naming sila ay Delta variant," giit ni Del Rosario.

Samantala, nararamdaman na rin sa San Juan City ang epekto ng surge ng COVID-19.



Sabi ni Mayor Francis Zamora, nasa 181 na ang COVID-19 cases sa lungsod mula sa 60 hanggang 80 cases lang noong nakaraang 2 buwan.



Ang magandang balita lang aniya, walang severe o critical case sa lungsod at lahat ay nasa quarantine facility.