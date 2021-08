DOLE nangakong may pang-ayuda sa mga manggagawang apektado ngayong ECQ

MAYNILA — Tiniyak ng Department of Labor and Employment (DOLE) ngayong Lunes na may pang-ayuda sila para sa mga manggagawang maaapektuhan ng enhanced community quarantine (ECQ) sa Metro Manila simula sa Biyernes.

Tatagal ang lockdown nang 2 linggo kung saan inaasahang maraming trabahador ang apektado.

Sabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III, handa sila sa ipatutupad na 2 linggong ECQ dahil may naiwan pa silang pondong pang-ayuda para sa mga informal at formal worker.

"Lalong-lalo na sa mga informal at formal workers, eh medyo handa kami. Kasi may naiwan pa kaming pondo na binigay ng ating DBM (Department of Budget and Management) at ng ating Pangulo para sa mga manggagawa. Kaya ready kami," ani Bello.



Kabilang dito ang COVID-19 adjustment measures program (CAMP) para sa mga formal worker kung saan may one-time assistance na P5,000 para sa kanila.



Para naman aniya sa informal workers, puwede silang bigyan ng menial jobs tulad ng paglilinis sa komunidad sa loob ng 10 hanggang 15 araw, at babayaran sila ng katumbas sa minimum wage.

Umaasa naman si Bello na may mahahanap na pondo ang Department of Finance para sa iba pang hanay ng manggagawang maaapektuhan ng lockdown.

"Hopefully, ang DBM will find resources. Secretary Sonny Dominguez of DOF, magaling mag-raise ng funds yan, kaya medyo kampante ako," ani Bello.

