Checkpoints sa NCR Plus boundaries ibinalik bago ang ECQ

MAYNILA — Bago pa man ipatupad ang enhanced community quarantine (ECQ) sa Metro Manila, mahigpit na sa ilang checkpoint ng mga pulis para umano mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Umaga pa lang, mabigat na ang daloy ng traffic sa checkpoint sa Batasan-San Mateo Road na boundary ng Quezon City sa National Capital Region (NCR) at ng bayan ng San Mateo sa Rizal province.

May mga hindi pinatuloy tulad ng mga papunta sa sabungan.

Nilinaw ng Department of the Interior and Local Government (DILG) na ang mga quarantine control point o checkpoint habang umiiral ang NCR Plus travel bubble ay dapat nasa boundary lang ng Bulacan at Pampanga, Cavite at Batangas, at Laguna at Quezon.

Ang ibang checkpoint ay magsisilbing regular law enforcement checkpoint gaya sa Quezon City-Bulacan area at ilang bahagi ng Rizal na hindi kailangan ng mahigpit na pagkontrol sa pagpapasok ng tao.

Sa resolusyon ng IATF, mga authorized persons outside residence (APOR) lang ang papayagang lumabas-pasok ng NCR Plus area.

Sabi naman ng Joint Task Force COVID-19 Shield, asahan ang mas mahigpit na checkpoints kapag nasa ECQ na ang Metro Manila.

Sa Cavite, kanya-kanyang latag na ng checkpoint ang mga bayan at lungsod sa lalawigan para kontrolin ang galaw ng mga tao.



Sa Imus, nagpalagay ng checkpoint ang hepe ng pulisya sa mga barangay na may matataas na bilang ng COVID-19 cases.

Sa Laguna, may mga checkpoint din para harangin ang mga manggagaling sa Metro Manila at Cavite na hindi awtorisadong bumiyahe.

Sa Pampanga naman, nakalatag na ang checkpoints sa Barangay Paralaya sa Candaba na boundary ng San Miguel, Bulacan.

Ang mga manggagaling sa mga lugar na GCQ at ECQ, kailangang magpakita ng resulta na negatibo sila sa RT-PCR o antigen test 48 oras bago pumasok ng Pampanga.

Balik din ang liquor ban sa lalawigan. Bawal ang magtinda at bumili ng alak.



Sa boundary naman ng San Jose Del Monte, Bulacan at Caloocan City, nakalatag na rin ang quarantine control points sa border.



—Ulat nina Adrian Ayalin, Michael Joe Delizo, at Robert Mano, ABS-CBN News