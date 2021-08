2 linggong lockdown, pinaiiral sa Cambodia

CAMBODIA -- Inanunsiyo ng Embahada ng Pilipinas sa Cambodia ang dalawang linggong lockdown sa bansa sa walong probinsiya bilang pagsugpo sa mabilis na pagkalat ng COVID-19 Delta variant.

Ang mga sumusunod na probinsiya ang sumasailalim sa lockdown na nagsimula noong ika-29 ng Hulyo at tatagal hanggang ika-12 ng Agosto, 2021:

Koh Kong

Pursat

Battambang

Pailin

Banteay Meanchey

Oddar Meanchey

Preah Vihear

Siem Reap

Nahahati sa tatlong klasipikasyon ang lockdown sa Cambodia at ang mga provincial governor ang magtatakda kung anong klaseng zonal classification ang kanilang ipatutupad sa mga nasasakupan.

Zonal classification sa Cambodia

Sa pinakahuling tala ng WHO Cambodia noong ika-30 ng Hulyo, 2021, pumalo na sa 75,917 ang kumpirmadong COVID-19 positive sa bansa habang 1,350 na ang nasawi.

“Cambodia is at a critical moment. The Government has taken some tough decisions including the lockdowns in eight border provinces and the launch of the national campaign as important steps in fighting the pandemic, especially in response to the Delta variant,” pahayag ng WHO Cambodia.

Pinaaalalahanan ng Embahada ang mga kababayan sa Cambodia na laging mag-antabay ng mga bagong anunsiyo mula sa kanilang official website patungkol sa COVID-19 situation.